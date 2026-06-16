Nuevas Líneas de crédito y herramientas financieras para las PyMEs de La Matanza

Con la finalidad de acercar opciones de apoyo económico y financiero a las pequeñas, medianas y grandes empresas, y las cámaras empresariales del distrito, se llevará adelante un encuentro que facilitará, de manera directa, el acceso a capital estratégico y potenciará la inversión y el desarrollo local.



Más de 400 empresas PyMEs representantes de cámaras de industriales, junto a funcionarios municipales, participarán de la presentación de las nuevas líneas de financiamiento para incentivar la producción y acompañar a industrias y empresas. Contará también con un panel técnico e institucional, integrado por autoridades y representantes del CFI, el Banco Provincia, FOGABA y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, asegurando así un abordaje integral de las políticas de fomento disponibles.

La jornada tendrá lugar el jueves 18 de junio a las 11 horas, en el Salón Malvinas del Palacio Municipal, Almafuerte 3050, San Justo. Durante la jornada, se expondrán los lineamientos de los principales programas de financiamiento orientados a empresas y cooperativas bonaerenses, los cuales cuentan con plazos flexibles y tasas de interés altamente competitivas:

• Línea Competitividad PyME: destinada a proyectos de inversión general y adquisición de bienes de capital que impulsen la capacidad productiva de las empresas de La Matanza.

• Líneas Programáticas (Mujeres y Verde): subprogramas de financiamiento con condiciones especiales enfocados en promover la equidad de género en la gestión empresarial y el desarrollo de proyectos con impacto sustentable y de eficiencia ambiental.

• Línea Triple Impacto (Abordaje Integral): herramienta financiera dirigida de forma exclusiva a proyectos con sostenibilidad ambiental, social y económica que cuenten con certificación de Empresa B.

• Programa de Acciones Sustentables y Gestión Energética: Esquema transversal que otorga tasas de interés subsidiadas y preferenciales para la reconversión tecnológica y energética de las industrias.

Para más información acerca del evento contactarse por mail a produccion@lamatanza.gov.ar