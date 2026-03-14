Comenzó la campaña de vacunación antigripal en La Matanza

Las vecinas y vecinos del distrito podrán aplicarse la vacuna contra la gripe en dos etapas, para cubrir la población objetivo antes de la llegada del período invernal.

Anticipando las bajas temperaturas, desde el 11 de marzo el Gobierno local inició la aplicación gratuita y escalonada de la vacuna antigripal, en el distrito. En esta primera etapa, la campaña está destinada a personas mayores de 65 años y al personal de salud, quienes podrán recibir la dosis en los vacunatorios habilitados.

La aplicación de la vacuna es gratuita y se realiza, sin necesidad de orden médica.

La vacunación se llevará a cabo en hospitales, centros y unidades de salud, postas territoriales y en el Vacunatorio Central de San Justo, ubicado en Monseñor Marcón 3523, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

Además, se recuerda que la vacuna antigripal puede aplicarse junto con otras vacunas del Calendario Nacional, el mismo día y en el mismo momento.



La segunda etapa estará destinada a grupos de riesgo, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal estratégico y personas en contacto con aves de corral; y se prevé que comience antes de fin de mes.

El Municipio de La Matanza continúa fortaleciendo las campañas de vacunación con el fin de concientizar a la comunidad sobre la importancia de la inmunización para prevenir enfermedades y así proteger la salud de todas las vecinas y vecinos.