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20 de marzo de 2026
Locales

Boleto Estudiantil Gratuito: Chicas y chicos de La Matanza ya pueden inscribirse

La matanza Informa


Con asesoramiento personalizado y puntos de atención directa, el Gobierno local facilita el acceso al beneficio para que todas y todos los estudiantes, de todos los niveles, puedan tramitar el Boleto Especial Educativo de forma rápida y sencilla.

El Gobierno local puso en marcha un importante despliegue para asegurar que miles de estudiantes de La Matanza accedan al Boleto Especial Educativo (BEE). A través de las jornadas de Municipio en tu Barrio, con atención directa y espacios de consulta, se asiste a las y los estudiantes en cada paso del trámite para obtener el beneficio que cubre los niveles inicial, primario y secundario; y además incluye la modalidad de jóvenes, adultos y adultos mayores, en el nivel terciario y universitario.

En estos operativos, equipos técnicos recorren las localidades brindando soporte en el proceso de inscripción, eliminando trabas burocráticas y resolviendo dudas tanto para instituciones públicas como privadas con aporte estatal.

De esta manera, el Gobierno local, a través de la Secretaría de Juventudes, permite que el derecho a la educación se haga efectivo en cada ciudad, acercando herramientas concretas para que la comunidad educativa cuente con un respaldo real frente a los costos de traslado.

El Boleto Estudiantil es una medida de inclusión, que impacta directamente en el día a día de las y los estudiantes y sus familias, y aseguran la permanencia en las aulas durante todo el año.

Más info e inscripción, a través del sitio oficial: gba.gob.ar/transporte/boleto_estudiantil . Cualquier consulta, pueden comunicarse de manera directa a: @juventudeslamatanza

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