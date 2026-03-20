Más de 7500 mil inscriptos en las Escuelas de Oficios de La Matanza



Miles de vecinas y vecinos ya se inscribieron en la convocatoria impulsada por el Gobierno local, que se compone de 60 cursos gratuitos con rápida salida laboral, orientados a jóvenes y adultos de todo el distrito. La iniciativa, que cuenta con el aval académico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), busca potenciar la inserción en el sector privado y el desarrollo de emprendimientos locales sustentables. Consultá los cursos disponibles ➡️ https://produccion.lamatanza.gob.ar/oficios/portal/

Las Escuelas de Oficios están coordinadas por la Secretaría de Producción local, a cargo de Débora Giorgi, y apuestan a ampliar las oportunidades de desarrollo laboral y potenciar el talento de las vecinas y vecinos en sus propios barrios. El nuevo ciclo de formación profesional se despliega estratégicamente en el segundo y tercer cordón del distrito, garantizando que la educación técnica de excelencia y las herramientas de inserción laboral lleguen de forma directa a cada ciudad de La Matanza.

La propuesta académica, destacada por su diversidad y pertinencia, ofrece especializaciones que priorizan un ingreso laboral inmediato, ante la falta de empleo para las y los jóvenes y el aumento de la desocupación. Las capacitaciones van desde la tecnología y la comunicación, como Reparación de celulares, Community Manager, Gestión de Redes Sociales, Informática, Autocad, Introducción a la Cinematografía, hasta oficios tradicionales como Carpintería, Herrería, Montaje Eléctrico y Gastronomía. Además, se dictan capacitaciones en estética como, Cosmetología, Uñas esculpidas, Maquillaje, Peluquería, y en áreas de alta demanda como Cuidado Gerontológico y Organización de Eventos, entre otras. Todas las currículas son validadas y brindadas por docentes de la UTN.

Como valor agregado, quienes egresan de estos cursos acceden al Mercado Virtual de Oficios, una plataforma que ya nuclea a más de 800 profesionales capacitados, y permite a las y los graduados ofrecer sus servicios y productos de manera directa. De esta forma se fomenta la autogestión y se crea un puente sólido entre las trabajadoras y trabajadores especializados y la comunidad que requiere sus servicios.

Las Escuelas de Oficios son el resultado de un trabajo conjunto entre el Municipio, gremios y organizaciones sociales, para acercar la formación a cada rincón de La Matanza. Las y los vecinos interesados pueden realizar su preinscripción de forma digital a través del portal oficial ➡️ https://produccion.lamatanza.gob.ar/oficios/portal/