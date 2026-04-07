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8 de abril de 2026
Locales

Operativos gratuitos de salud y trámites llegan esta semana a Rafael Castillo y Villa Insuperable

La matanza Informa

Accediendo a Derechos brindará, esta semana, atención de 9 a 12 horas para que las familias realicen gestiones sociales, de ANSES y completen el calendario de vacunación. Los operativos se realizarán este miércoles 8 de abril en Rafael Castillo y el viernes 10 en Villa Insuperable, acercando servicios esenciales de nutrición, soberanía alimentaria y cuidados sanitarios a cada barrio.

El Gobierno local acerca la gestión a cada ciudad del distrito para estar presente en cada hogar. A través del trabajo conjunto de las áreas de Salud y Desarrollo Social, busca que el acceso a la salud pública y a la seguridad alimentaria sea una realidad cotidiana en cada rincón de La Matanza.

Durante las jornadas, las vecinas y vecinos recibirán asesoramiento sobre trámites de ANSES y programas locales como Más Vida, enfocado en la nutrición materno-infantil. También se brindará capacitación en Soberanía Alimentaria y Huertas, con entrega de semillas de estación y recetarios, para fomentar la autoproducción de alimentos saludables en el hogar.

Cronograma de la semana – 9 a 12 h:

📍 Miércoles 8 de abril: Escuelita Hora Feliz, Hucal 2234, Rafael Castillo.

📍 Viernes 10 de abril: Escuela Primaria 7, Av. Crovara 1099, Villa Insuperable).

Además de la gestión de trámites, habrá puestos de salud destinados a la aplicación de vacunas del Calendario Nacional, garantizando que tanto niñas, niños como personas adultas estén protegidos de manera ágil y gratuita.

En La Matanza, acompañar a la comunidad significa acercar herramientas concretas que faciliten y mejoren el día a día de toda la comunidad. Para consultas adicionales, las y los interesados pueden escribir a comunicacion@desarrollolamatanza.gob.ar o seguir las redes de @desarrollosociallamatanza.

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