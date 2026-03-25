Isidro Casanova: un grupo de jóvenes reabrió el primer gimnasio federado de boxeo de La Matanza

Ubicado en el barrio 20 de Junio, los impulsores buscan que el espacio, conocido como un “semillero de boxeadores”, sea un espacio de contención e inclusión para las juventudes.

Con el objetivo de volver a ofrecer a la comunidad un espacio deportivo que promueva la contención y la inclusión, un grupo de jóvenes reabrió el primer gimnasio federado de boxeo de La Matanza. Ubicado en el barrio 20 de Junio de la localidad de Isidro Casanova, es considerado un “semillero de boxeadores”.

El proceso de renovación del espacio comenzó un mes atrás. No obstante, y mientras continúan los trabajos, el gimnasio ya reabrió sus puertas para quienes deseen comenzar con el entrenamiento. “Es un espacio mítico, de donde salieron grandes boxeadores y campeones tanto locales como sudamericanos o mundiales”, destacó Adrián Ocampos, profesor de boxeo, en diálogo con El1.

El gimnasio estuvo cerrado por más de un año: la falta de recursos no permitió que sus puertas continúen abiertas. “Para nosotros, era imperativo reabrirlo para que pueda cumplir su función social e incluya a los jóvenes en el deporte. Acá siempre se enseñó un deporte a través de la disciplina y los valores de nuestro profesor Mario González, que si bien nos dejó físicamente hace trece años, nos dejó un gran legado”, explicó.

Por una cuota social, los jóvenes, al igual que los adultos, podrán acercarse al espacio que continúa su remodelación que, también, cuenta con la participación de la comunidad. “Queremos que los chicos vuelvan a participar y canalicen su estrés acá para que no estén en la calle. Era imperativo reabrir este gimnasio”, agregó Ocampos.

En los próximos meses, con el avance de los trabajos de refacción, sus impulsores esperan que el espacio “vuelva a ser lo que era antes”. “Esto recién empieza y mucha gente vino a darnos una mano. El camino es seguir mejorando y llamando la atención de la gente para que vean lo que estamos haciendo”, cerró.