Fernando Espinoza: «Volvemos a decir nunca más a la dictadura y a un plan económico devastador como es hoy el de Milei»

A 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó, junto a miles de jóvenes, de la histórica y multitudinaria marcha a Plaza de Mayo en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde destacó la importancia de sostener la memoria colectiva y fortalecer la democracia. En ese contexto, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó: «La dictadura generó un plan económico devastador. y es lo mismo que hoy está pasando en la Argentina con este gobierno de ultraderecha».

«Venimos a homenajear a los 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, y la lucha de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo que es un emblema en nuestro país», expresó Fernando Espinoza y agregó: «La Argentina está a la vanguardia en la lucha por los Derechos Humanos (DDHH) en el mundo»; durante la movilización que comenzó con una visita a la Casa de las Madres de Plaza de Mayo junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicegobernadora, Verónica Magario e intendentes bonaerenses, para luego continuar la marcha con la gran columna de La Matanza.

«La dictadura militar implementó un plan económico devastador que hizo que los ricos se hicieran más ricos, que las multinacionales se llenaran de millones de dólares, mientras que los trabajadores sufrían la pérdida de salario más grande de la historia», advirtió Fernando Espinoza y remarcó: «Por eso teníamos que estar en la calle, tres generaciones de argentinos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, para decirle Nunca Más a las dictaduras y Nunca Más a planes económicos devastadores, y a un genocidio social, como el que hoy estamos viviendo con Milei».

Por su parte, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, sostuvo: «Comparto las palabras de Fernando (Espinoza), el plan económico de la dictadura se parece mucho a este plan económico que vivimos hoy, con endeudamiento, con falta de trabajo, con quita derechos». y agregó: «Hay un despertar en la conciencia de los jóvenes, y de todos los argentinos que ya no dan más. En todo el país resurgen las ganas de reencontrarnos para construir un país donde nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros abuelos puedan vivir dignamente».

Para finalizar, Fernando Espinoza señaló: «Vamos por la reconstrucción del movimiento nacional, por un gran frente amplio que incluya a todos los sectores de la sociedad, más allá del peronismo. No importa de dónde vengan, importa hacia dónde vamos», y concluyó: «Vamos por el renacimiento de la Argentina, eso es lo que se siente con mucha fuerza y con una energía muy especial, hoy, en esta Plaza de Mayo»