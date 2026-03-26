Jornada de salud ginecológica, testeos rápidos y turnos para mamografías en La Matanza
Operativos de prevención del cáncer de cuello uterino desplegará el Gobierno local, este jueves 26 de marzo, en la Plaza San Martín de San Justo. La actividad es gratuita y abierta a la comunidad, y se desarrollará de 9 a 13 horas.
Con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, el Municipio de La Matanza, a través de la Secretaría de Salud Pública local, a cargo del Dr. Alejandro Collia, llevará a cabo una jornada de protección y concientización para fomentar la detección temprana y el acceso equitativo a controles preventivos ginecológicos.
Durante la iniciativa, un equipo interdisciplinario de profesionales y promotores territoriales brindará asesoramiento personalizado, buscando derribar barreras de información y facilitar el seguimiento médico de las mujeres y personas gestantes del distrito.
Además del eje central sobre salud sexual y reproductiva, las asistentes podrán acceder a testeos voluntarios de VIH y Sífilis con resultados en el momento. El despliegue también incluirá postas de vacunación de calendario y antigripal, consolidando un espacio de atención integral que permite resolver múltiples consultas sanitarias en un solo lugar y de forma ágil.
Es importante destacar que el evento se encuentra sujeto a las condiciones climáticas, por lo que se suspenderá en caso de lluvia. Para quienes deseen realizar consultas adicionales o seguir el cronograma de operativos en todas las ciudades del distrito, el Municipio mantiene canales de comunicación activos a través de la cuenta oficial @saludpublicamatanza o @municipiodelamatanza.
La Matanza destaca la importancia de la prevención y detección temprana como mecanismo de cuidado y protección, por eso desarrolla frecuentemente operativos que acerquen la salud de calidad, de forma gratuita, a toda la comunidad.