Municipio en tu Barrio llega a San Justo y González Catán con servicios gratuitos para toda la comunidad de La Matanza

Continuamos acercando a las vecinas y vecinos la posibilidad de acceder a diversos servicios, trámites y asesoramiento cerca de su hogar.

La propuesta brindará, en un mismo espacio, gestiones administrativas, información sobre programas locales y servicios de salud pública, entre otros beneficios.

Las fechas, lugares y horarios son los siguientes: 01 y 02 de septiembre en la calle Gaboto 5210 entre Perú y Don Segundo Sombra, Barrio San Petersburgo, San Justo; 03 de septiembre en las calles Hualfin y Pasaje Timoteo, Barrio Walsh, González Catán; y 04 y 05 de septiembre en las calles Antequera y Luján, González Catán

Las jornadas se realizarán en el horario de 10 a 15 horas y en cada una de ellas la comunidad podrá realizar trámites como DNI, partidas de nacimiento, certificados de domicilio, empadronamiento de personas extranjeras, gestiones de identidad de género y más. También se podrá acceder a programas y políticas locales, vacunación (calendario regular, antigripal y contra COVID-19), testeos de VIH y Sífilis, controles de salud (presión arterial, glucemia) y asesoramiento en empleo y formación laboral.

Asimismo, las vecinas y vecinos podrán registrar la tarjeta SUBE, inscribirse a la Policía Bonaerense, recibir orientación para planes de empleo y estrategias de búsqueda laboral, así como confeccionar el Currículum Vitae.

De esta manera, el Municipio de La Matanza reafirma su compromiso de acercar la gestión y brindar soluciones concretas a las y los vecinos, a través del trabajo conjunto de las áreas de Juventudes, Salud, Desarrollo Social y otras dependencias municipales.