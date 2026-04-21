¿Tenés materias pendientes? Con el Plan FinEs, en La Matanza podés terminar tus estudios secundarios

El título secundario abre nuevas ventanas laborales, educativas y personales para toda la comunidad, es por esto que, el Gobierno local continúa desarrollando y fortaleciendo políticas para garantizar la inclusión, el desarrollo y la construcción de un futuro con más oportunidades para todas y todos.



La Matanza, Ciudad del Aprendizaje reconocida por la UNESCO, acompaña a jóvenes y personas adultas a completar sus estudios. FinEs Materias Pendientes está orientada a quienes ya finalizaron la cursada del nivel secundario pero aún adeudan asignaturas. A través de esta propuesta, las y los estudiantes pueden inscribirse, cursar y rendir de manera semipresencial, con el acompañamiento de docentes y tutores, para obtener su título oficial con validez nacional.



El programa, que se desarrolla en el distrito desde 2010, se destaca por su cercanía territorial y el seguimiento personalizado, garantizando que cada vecina y vecino cuente con herramientas concretas para retomar y finalizar su trayectoria educativa.



Las inscripciones se realizan de manera presencial en distintas sedes del distrito:

.Consejo Escolar: Avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas 3715, San Justo. Martes, miércoles y viernes de 10 a 15 horas.

.Obrador Aeroclub: Tres Cruces y Vidal, Gregorio de Laferrere. Lunes, martes y viernes de 9 a 13 horas.

.Región Descentralizada Sur: Avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas 17.798, Gonzalez Catán. Martes, miércoles y jueves de 9 a 21 horas.



El Plan FinEs está destinado a personas mayores de 18 años y requiere la presentación de documentación básica como DNI, partida de nacimiento y constancia de estudios o analítico parcial.