Fernando Espinoza y Axel Kicillof denuncian la situación crítica de los municipios y las provincias.

El presidente de la Federación Argentina de Municipios y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, se reunieron con intendentas e intendentes de todo el país para alertar sobre el impacto y las consecuencias negativas que las políticas del presidente Javier Milei están generando en las economías locales y provinciales.

Luego de la masiva convocatoria al Ministerio de Economía, donde más de 500 jefas y jefes comunales de toda la Argentina y de diferentes partidos políticos presentaron un documento que le advierte, al ministro Luis Caputo, la realidad que sufre el pueblo argentino, Fernando Espinoza y Axel Kicillof, encabezaron el Encuentro Nacional de Gobiernos Locales junto a intendentes e intendentas de todo el país, funcionarios provinciales y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. En ese contexto, manifestaron su profunda preocupación y destacaron como «histórico para la Argentina» que los alcaldes de todo el país marchen a la Capital Federal para denunciar la situación crítica de cada una de las ciudades y municipios.



«Nosotros queremos visibilizar la realidad de la Argentina de hoy. No queremos ver a ningún jubilado, ni a ningún chico desnutrido», afirmó el presidente de la FAM, Fernando Espinoza, y remarcó: «Tarifazos, aumentos de alimentos y medicamentos con incrementos superiores al 750%, es lo que están atravesando las familias argentinas. Aumentó todo de forma descomunal, menos los sueldos de la gente que, en lo que va de la gestión del Gobierno nacional, solo obtuvieron un incremento promedio del 270 %».

«El Gobierno nacional nos ha quitado recursos a las provincias y a los municipios, y más de 22 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires. La coparticipación cayó más de un 21% en dos años, y solo en el último mes presentó una caída gravísima del 8 %. Es dinero que no llega a las provincias, mientras la demanda crece todos los días», sostuvo Fernando Espinoza.



En ese marco, Axel Kicillof destacó: «Los intendentes e intendentas de los municipios de la Argentina, la FAM tiene un papel y un protagonismo primordial, son el primer escalón de nuestra democracia, son los que viven lado a lado con sus vecinos, y reciben las necesidades, demandas, y dificultades», y agregó: El gobierno de Milei no puede hacerse más el sordo, el ciego, el mudo y el distraído. Las cosas que están pasando son graves, se tienen que conocer, no son un hecho puntual, ni partidario, es la realidad de la República Argentina».



«Este gobierno está generando una catástrofe económica y social. Han quebrado más de 20 mil productores rurales de la industria vitivinícola en Mendoza y San Juan. Lo mismo está pasando con los cítricos en la Mesopotamia, con la industria avícola, y en cada una de las economías regionales», indicó Fernando Espinoza y añadió: «El desastre de la apertura indiscriminada de importaciones en Tierra del Fuego y, obviamente, las ciudades industriales de la Argentina, que se están cayendo a pedazos porque cerraron más de 22 mil empresas, bajan las cortinas de nuestras fábricas y también de nuestros comercios».

En ese contexto, y como parte del reclamo colectivo, Fernando Espinoza instó al Poder Ejecutivo a retrotraer el precio de la nafta al 1° de marzo, y reactivar la obra pública: «La obra pública no existe en la Argentina. El Gobierno nacional retiene 6 billones de pesos que recauda con el impuesto a los combustibles, y no subsidia el aumento a las naftas. El presidente Milei está obligado, por ley, a arreglar las rutas de todo el país, que se encuentra en un estado crítico, con lo que recauda a través de ese impuesto».



«No queremos que sigan sentados en sus oficinas, los Milei, los Caputo y los Sturzenegger. Si no salen a recorrer el país, a visitar una fábrica, una escuela, a hablar con una maestra, con un médico en un hospital o con un productor de una economía regional, no van a poder dimensionar lo que está pasando», subrayó Fernando Espinoza y concluyó: «Queremos que escuchen a las intendentas y los intendentes, de cualquier región del país, que son la voz de quienes no tienen voz».