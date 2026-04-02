Llega la mega Feria de Emprendedores de La Matanza: Un impulso a la economía local



Con más de 120 puestos confirmados en las plazas de San Justo e Isidro Casanova, el Gobierno local lanza una nueva agenda mensual de comercialización para fortalecer el empleo independiente y cuidar la economía de las familias matanceras. La propuesta integra los programas Emprende Mujeres y Feria de Emprendedores, que ofrecen productos de pastelería, diseño y artesanías a precios accesibles para toda la comunidad.

Las Ferias de Emprendedoras y Emprendedores consolidan una de las políticas públicas del Municipio destinadas a generar oportunidades reales de crecimiento, y acercar el talento de productoras y productores del distrito directamente a las vecinas y vecinos. Estos espacios no solo funcionan como un motor fundamental para el desarrollo productivo local, sino que se transforman en puntos de encuentro comunitario donde se pone en valor el esfuerzo de quienes integran la red de emprendimientos de La Matanza.

Actualmente, las ferias, coordinadas desde la Subsecretaría General de Economía Social y Solidaria, a cargo de Patricia Díaz, permiten que emprendedores de rubros como impresiones 3D, cosmética natural e indumentaria accedan a nuevos consumidores de forma gratuita.



Durante el mes de abril, la agenda incluye puntos clave como la Plaza Atalaya en Isidro Casanova y las plazas San Nicolás y San Martín en San Justo. Además, habrá ediciones especiales en centros comerciales.

Las vecinas y vecinos interesados en sumarse a la Red de Emprendedores del Municipio pueden solicitar información vía WhatsApp al 11-4045-5349 o por correo electrónico a subgraleconomiasocialysolidaria@lamatanza.gov.ar.



📍 Agenda Abril 2026

Feria de Emprendedores – 10 a 20 h

Plaza Atalaya, Isidro Casanova: 3, 4, 17 y 18 de abril; Plaza San Nicolás, San Justo: 9, 23 y 30 de abril (hasta las 18 hs); Plaza San Martín, San Justo: 1, 8, 15, 22 y 29 de abril.

Emprende Mujeres – 16 a 21 h

Sábado 11 de abril: Hipermercado Chango Más – Av. J.M. de Rosas 3800, San Justo.