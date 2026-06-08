Argentina alcanzó un nuevo récord mensual de donantes de órganos

Durante mayo, se realizaron 109 procesos, cifra que supera el récord mensual de 96 alcanzado en junio de 2025.

Con 109 procesos de donación de órganos realizados en mayo, Argentina logró un nuevo récord histórico para el sistema de procuración que superó el alcanzado en junio de 2025 de 96 donantes.

Como resultado, 228 pacientes en lista de espera pudieron acceder a un trasplante. En detalle, se realizaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, cinco renopancreáticos, cuatro pulmonares y dos hepatorrenales. Asimismo, 139 personas recibieron un trasplante de córneas.

Las jurisdicciones en donde se realizaron estos procesos fueron Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro, Jujuy, Misiones, Formosa y San Luis.

La donación de órganos, en detalle

Según el Ministerio de Salud, cada trasplante fue posible gracias a los donantes, sus familias y el trabajo de los organismos provinciales de procuración pertenecientes al sistema sanitario argentino. En este sentido, destacaron que los hospitales que realizaron la mayor cantidad de procesos de donación fueron el Hospital Nacional Bicentenario Esteban Echeverría, con once donantes; el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán y el Hospital José María Cullen de Santa Fe, con cinco cada uno; el Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, con cuatro; y el Hospital Nuevo San Roque de Córdoba, el Hospital Castro Rendón de Neuquén y el Hospital Central de Mendoza, con tres.

“Los números dan cuenta de que la actividad de donación continúa mostrando una evolución positiva en nuestro país. Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, un 13,6 por ciento más que en el mismo período del año anterior”, comunicaron desde el Ministerio de Salud.

Y agregaron: “Estos resultados reflejan que la consolidación de procesos de procuración impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación ha permitido ampliar las oportunidades de acceso al trasplante y ofrecer una respuesta cada vez más oportuna a las personas que se encuentran en la lista de espera”.