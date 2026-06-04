LAURA GRECO – LIMPIEZA DE BASURALES EN VILLA CELINA

En últimas horas hubo un trabajo muy importante de limpieza en un basural del barrio José Hernández, que han dejado el lugar muy lindo (como de ser) y para saber de esto, estuvimos en diálogo con Laura Greco recientemente designada Subdelegada de Villa Celina por el Intendente Espinoza, en nuestro programa de AM 930 NATIVA.

“LA GENTE SE PUSO MUY CONTENTA CON ESTE TRABAJO”

–Estamos haciendo lo que hay que hacer, trabajar con los vecinos. Trabajar como Comunidad. Este basural lleva muchos años. Van los carreros y tiran allí todo tipo de basura, incluso hay vecinos que lo hacen. Era una cosa común, pero hay un barrio popular frente a este basural que realmente se veía demasiado afectado y hay vecinos que previo a una reunión que tuvimos con los vecinos quienes nos contaron que ni siquiera pueden abrir las ventanas de su casa, por el olor, el humo cuando queman la basura, comienza Greco.

Y sorprende la funcionaria con una descripción: “describe la realidad de la zona: “Entonces hicimos un seguimiento de 3 días consecutivos para ponernos de acuerdo con los vecinos y todo el equipo de la Delegación local: la delegada Sara García, los coordinadores y todos los empleados. Nos pusimos de acuerdo aunque no nos corresponde levantar a nosotros los basurales y les pedimos participación a los vecinos. Tenemos claro que las cosas mejoran cuando se construye en coordinación y buenas relaciones con todos. No hay uno sólo que se lleve los laureles o pueda levantar solito una construcción. Tiene que haber muchos, y esos muchos que eran los vecinos estaban tan felices que les sacaran el basural que a mí me daba un poco de vergüenza que un vecino se ponga feliz porque le sacan la basura y las ratas”.

“ESA CONCEJAL DEBERÍA ESTAR EN LAS REVISTAS DE PLAY BOY”

“Y no entiendo la posición de la Concejal Gianni que se paró-y vos lo vas a recordar- como en los almanaques de las revistas Play Boy. Que se paró sobre el basural a defenestrar a otro. Esa no es la política que queremos. Queremos estar con el vecino, y sino lo podemos hacer porque nos falta una máquina o instrumentos, pedirles la participación de ellos. Pero no es mi forma, ni mi estilo pararme a decirle a nadie: ensobrado, impresentable”, dispara Greco, además vecina del barrio.

Y continúa sobre la edil de La Libertad Avanza: “La verdad que a mí me parece impresentable la política de esta concejal Leila Gianni que se para sobre la desgracia de la gente. Sobre la desgracia y la desdicha de la gente para mostrarse. La verdad es que le quedaría bien estar en los almanaques. Y ya que tengo la posibilidad quiero aclarar que yo no soy una “ensobrada”, yo tomé la decisión de pasarme al Partido Justicialista por mis propias convicciones y que le agradezco-si vos me lo permitís-al Intendente Fernando Espinoza por dejarme hacer lo que me gusta, que es estar al lado de la gente

“Caminar con los vecinos, junto a la policía, y con quien se cruce que tenga el poder de hacer algo por los vecinos es lo me gustaría que quedara bien claro. No me voy a prender en esta chicaneadas tan feas que hace Leila Gianni. A lo mejor soy impresentable porque voy en zapatillas como de entrecasa, con los vecinos de igual a igual. Pero ella hace el ridículo, me da mucha pena por ella. Es digna de tenerle pena. En este operativo trabajaron mi Delegada, y todo el equipo de la Delegación de Villa Celina pero por favor aclaremos eso. No fue Laura Greco sola”, aclara.

LUMINARIAS PARA UNA TORRE Y DONACIONES PARA EL BARRIO

Y prosigue la nueva Subdelegada del bario: “Fue en el Barrio José Hernández en el cruce del Ferrocarril. Pero también estamos gestionando ante el Mercado Central y ojalá que nos den bolilla porque tienen una torre que no está funcionando. Pedimos luminarias para esa torre y también pedimos los containers que corresponden al Mercado Central. La gente tiene muchas ganas de hacer cosas y aprovecho para contarles que cualquier donación de plantas, árboles, alambrado, lo que sea para esta gente van a ser bienvenidos. Necesitan de todos los recursos para poder cuidar ese espacio.

–La gente va a buscar comida entre la basura del Mercado Central y tiene otro destino que no es el lógico, Laura.

— Sabés que yo tengo un perfil muy bajo respecto de las acciones que hacemos, pero tampoco me gusta señalar porque siempre digo que uno necesita, nunca sabe las vueltas de la vida y cuando va a caer en esa institución a pedir algo o necesita algo para la gente y…no sé si miran para otro lado, nos acota.

LOS CHICOS, LOS CARROS Y LA BASURA

“Creo que hay un desborde de gente que no toma conciencia y tiran la basura en cualquier lado porque hay una gran necesidad de trabajo y le dan a los chicos que andan con los caballos y los carros, y los chicos la tiran en cualquier lado. No queremos descartar que los chicos sigan haciendo su trabajo, pero si queremos ubicar el lugar donde Martin y Martin pueda pasar a recoger los residuos. Queremos embellecer un poco este lugar que está tan castigado muchas veces por difamaciones” aporta Greco.

–Yo lo de Villa Celina lo conozco porque en 1994, empezamos a trabajar con un programa diario en una radio que había en el Colegio Sagrado Corazón y nos dio mucha repercusión porque había muchos problemas de los vecinos en aquél momento y estábamos en contacto con un Delegado de la gestión del Intendente Alberto Balestrini para acá y luego Fernando Espinoza. Tratábamos de ayudar –como lo queremos hacer ahora-porque tengo un afecto muy especial con gente de allí y nos han tratado muy bien. Me parece bueno seguir con esto y seguiremos en contacto y a disposición Laura, le comentamos sobre nuestro paso radial por ese antiguo barrio matancero.

–Muchas gracias, Pedro. Y mi agradecimiento a Fernando Espinoza. Realmente el hecho de haberme dado un lugar en su espacio y que me permita hacer lo que a mí me gusta que es estar con la gente y no siempre los recursos tienen que ser del Estado a veces se pueden generar cuando hay voluntad. Me pareció importante ocuparme de estas cosas y estoy feliz de poder hacerla, finaliza la nueva funcionaria de este Municipio.