Por las bajas temperaturas, cortan la venta de GNC en algunas estaciones de servicio

“El consumo domiciliario, que es el prioritario, es el que mueve más rápido la aguja del consumo de gas», expresó el presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Pedro González, sobre la medida.

La semana comenzó con un abrupto descenso de la temperatura, con una mínima que llegó hasta los cinco grados, lo que encendió la alarma en el sistema energético. Por eso, las distribuidoras Naturgy BAN y Metrogas decidieron la restricción, desde las 6 de este martes y por al menos 24 horas, de la venta de GNC bajo modalidad interrumpible para abastecer a los hogares.

De esta forma, las estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) solo pueden vender hasta el volumen de gas firme contratado. Se trata de un corte del servicio interrumpible, una medida habitual en épocas de picos de demanda por las bajas temperaturas. Los comercios que superen ese límite podrían ser multados.

La decisión fue anunciada por el presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Pedro González: “Estamos viendo que hay un frío no convencional, con bajas temperaturas para abril”. “El consumo domiciliario, que es el prioritario, es el que mueve más rápido la aguja del consumo de gas. Qué pasa si en un minuto se encienden un millón de estufas al mismo tiempo”, planteó.

La determinación tomada para el AMBA, donde operan unas 800 estaciones de servicio bajo la red de Naturgy Ban y Metrogas, se podría replicar en otras regiones del país si la situación climática se extiende. No obstante, González señaló: “Estimo que esto va a ser corto. Cuando levante un poco la temperatura, se va a neutralizar y se volverá a lo normal”.

Logística y previsión

El sistema de GNC se suele preparar para los meses más fríos, con un aumento de la inyección de gas desde los yacimientos y con la coordinación de importaciones. “Todavía tenemos que comprar barcos de GNL, que se transforma en gas natural y se inyecta en los gasoductos”, explicó González.

“Esto va a pasar, pero todavía no están listos los barcos ni previstas las descargas en el puerto de Escobar”, indicó, al tiempo que destacó el crecimiento de la producción de gas gracias al desarrollo de Vaca Muerta: “Estamos muchísimo mejor que hace algunos años, antes era un desastre. Pero tenemos un problema en la infraestructura, porque faltan caños y más gasoductos”.