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14 de mayo de 2026
Locales

Accediendo a Derechos: Más trámites, asesoramiento y acceso a la salud para vecinas y vecinos de La Matanza

La matanza Informa

El Gobierno local continúa acercando servicios y trámites a través de los operativos que semanalmente recorren las ciudades del distrito. En esta oportunidad, gracias a la participación de diversas áreas municipales, las y los vecinos Virrey del Pino, Villa Luzuriaga e Isidro Casanova podrán acceder a un asesoramiento integral.

A diferencia de las jornadas de asistencia básica, Accediendo a Derechos ofrecerá esta semana  prestaciones que van desde la salud y la seguridad alimentaria hasta el asesoramiento en educación, cultura y deportes, garantizando una atención integral para toda la familia.

Las mismas se realizarán, de 9 a 12 horas, el miércoles 13 de mayo en el Comedor «Arte Arlt» ubicado en Guanacache (Manzana 75 – Casa 35, entre Muiño y Apóstoles) de Virrey del Pino,  el jueves 14, en la Delegación de Desarrollo Social de Villa Luzuriaga, Garibaldi 2351, y el viernes 15, en la Plaza del 20, Calle 8 y Alcaraz, de la localidad de Isidro Casanova.

Cada semana las vecinas y vecinos pueden consultar sobre trámites de ANSES, gestionar la asistencia del programa materno-infantil Más Vida y participar de los talleres de Soberanía Alimentaria entre otros servicios, pero además en esta oportunidad, gracias al trabajo articulado entre las áreas de Desarrollo Social, Salud Pública, Cultura y Educación, Deportes y Recreación, Economía Social y Solidaria, Género, Mujeres y Diversidades, Protección Ciudadana, Juventudes, Tercera Edad y Personas con Discapacidad, podrán recibir un asesoramiento integral cerca de su casa.

Para consultar sobre los servicios que se ofrecerán en cada jornada, comunicarse vía correo electrónico a: comunicación@desarrollolamatanza.gob.ar o a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social: @desarrollosociallamatanza.

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