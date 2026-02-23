Sumate a la Guardia Urbana local: La Matanza convoca  nuevos agentes de prevención

El Gobierno local abrió el llamado para incorporar nuevos efectivos a la fuerza municipal, con el objetivo de seguir fortaleciendo la red de protección y acompañamiento, en todas las ciudades del distrito.



La nueva iniciativa de La Matanza busca ampliar el equipo de trabajo de la Guardia Urbana local y consolidar la presencia territorial, en articulación con las distintas áreas que intervienen en el cuidado de la comunidad.



La convocatoria, coordinada por la Secretaría de Protección Ciudadana municipal, cuenta con ciertos requisitos que deberán cumplir las y los interesados:



•Haber pertenecido a fuerzas de seguridad provinciales y/o nacionales.

•Tener entre 25 y 55 años.

•Tener el secundario completo.

•Poseer Registro de Conducir con antigüedad mayor a 2 años.

Quienes cumplan con estos requisitos, podrán inscribirse completando el formulario que se encuentra en el siguiente link: lamatanza.gov.ar/proteccionciudadana/guardia-urbana.



La Guardia Urbana de La Matanza cumple un rol central en las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento comunitario, trabajando en articulación permanente con las fuerzas de seguridad y el sistema de emergencias.



Con presencia en cada una de las ciudades y un trabajo coordinado con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Guardia Urbana prioriza la cercanía para proporcionar una mayor protección a las vecinas y vecinos del distrito.