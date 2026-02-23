Latest:
25 de febrero de 2026
Locales

Sumate a la Guardia Urbana local: La Matanza convoca  nuevos agentes de prevención

La matanza Informa

El Gobierno local abrió el llamado para incorporar nuevos efectivos a la fuerza municipal, con el objetivo de seguir fortaleciendo la red de protección y acompañamiento, en todas las ciudades del distrito.


La nueva iniciativa de La Matanza busca ampliar el equipo de trabajo de la Guardia Urbana local y consolidar la presencia territorial, en articulación con las distintas áreas que intervienen en el cuidado de la comunidad.

La convocatoria, coordinada por la Secretaría de Protección Ciudadana municipal, cuenta con ciertos requisitos que deberán cumplir las y los interesados:

•Haber pertenecido a fuerzas de seguridad provinciales y/o nacionales.

•Tener entre 25 y 55 años.

•Tener el secundario completo.

•Poseer Registro de Conducir con antigüedad mayor a 2 años.

Quienes cumplan con estos requisitos, podrán inscribirse completando el formulario que se encuentra en el siguiente link: lamatanza.gov.ar/proteccionciudadana/guardia-urbana.

La Guardia Urbana de La Matanza cumple un rol central en las políticas de prevenciónasistencia y acompañamiento comunitario, trabajando en articulación permanente con las fuerzas de seguridad y el sistema de emergencias.

Con presencia en cada una de las ciudades y un trabajo coordinado con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Guardia Urbana prioriza la cercanía para proporcionar una mayor protección a las vecinas y vecinos del distrito.

También te puede gustar

El Hospital del Niño de San Justo se renueva con mejoras edilicias para brindar un mejor servicio a toda la comunidad

La matanza Informa

La Matanza impulsa la energía renovable con la instalación de termos solares 

La matanza Informa

 «Se retoman las obras en la Ruta Provincial N°4»

La matanza Informa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *