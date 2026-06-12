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12 de junio de 2026
Locales

Llega el Fan Fest a La Matanza: un lugar para alentar y disfrutar juntos de la Selección Argentina

La matanza Informa

Todas las vecinas y vecinos del distrito podrán disfrutar del evento mundialista y ver en pantalla gigante el partido de Argentina ante Argelia, de forma gratuita. Además, en la previa habrá actividades y entretenimiento, para todas las edades.

El Fan Fest se realizará este martes 16 de junio en el predio de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM)ubicado en Avenida Presidente Perón 1900, a partir de las 20 horas, para empezar a vivir el mundial con alegría y en comunidad. El partido de la Selección Nacional Argentina frente a Argelia se disputará a las 22 horas y el predio contará con pantalla gigante, actividades de entretenimiento y un espacio para que miles de personas compartan la pasión por el fútbol y nuestra selección.

El evento es posible gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de La Matanza, la UNLAM y actores locales que colaboraron para que la propuesta sea posible. Para garantizar el desarrollo seguro y ordenado del evento, la organización establece una serie de objetos prohibidos con los que no estará permitido el ingreso al predio: banderas de más de 1,5 metros, aerosoles, equipos de sonido, pelotas, instrumentos musicales, mochilas de gran tamaño, promociones no autorizadas, punteros láser, latas u objetos de vidrio, drones y bebidas alcohólicas. Se solicita a las y los asistentes tener en cuenta estas indicaciones antes de concurrir.

El Fan Fest MTZ 2026 llega a La Matanza para seguir brindando espacios de encuentro y de entretenimiento de calidad a toda la comunidad; y en este Mundial que puedan vivir los momentos más emocionantes del fútbol y la selección Nacional.

El partido se juega en la cancha, pero la pasión se vive en La Matanza.

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