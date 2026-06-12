Llega el Fan Fest a La Matanza: un lugar para alentar y disfrutar juntos de la Selección Argentina

Todas las vecinas y vecinos del distrito podrán disfrutar del evento mundialista y ver en pantalla gigante el partido de Argentina ante Argelia, de forma gratuita. Además, en la previa habrá actividades y entretenimiento, para todas las edades.

El Fan Fest se realizará este martes 16 de junio en el predio de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), ubicado en Avenida Presidente Perón 1900, a partir de las 20 horas, para empezar a vivir el mundial con alegría y en comunidad. El partido de la Selección Nacional Argentina frente a Argelia se disputará a las 22 horas y el predio contará con pantalla gigante, actividades de entretenimiento y un espacio para que miles de personas compartan la pasión por el fútbol y nuestra selección.

El evento es posible gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de La Matanza, la UNLAM y actores locales que colaboraron para que la propuesta sea posible. Para garantizar el desarrollo seguro y ordenado del evento, la organización establece una serie de objetos prohibidos con los que no estará permitido el ingreso al predio: banderas de más de 1,5 metros, aerosoles, equipos de sonido, pelotas, instrumentos musicales, mochilas de gran tamaño, promociones no autorizadas, punteros láser, latas u objetos de vidrio, drones y bebidas alcohólicas. Se solicita a las y los asistentes tener en cuenta estas indicaciones antes de concurrir.

El Fan Fest MTZ 2026 llega a La Matanza para seguir brindando espacios de encuentro y de entretenimiento de calidad a toda la comunidad; y en este Mundial que puedan vivir los momentos más emocionantes del fútbol y la selección Nacional.



El partido se juega en la cancha, pero la pasión se vive en La Matanza.