Corazón del Pueblo llega a Luzu: El Festival de MTZ con actividades gratis para toda la familia

Tras su reprogramación, este sábado 13 de junio se viene la gran jornada cultural y recreativa en la Plaza Armada Argentina. Con entrada libre y gratuita, el encuentro organizado por la Secretaría de Juventudes arranca a las 14 horas en las calles Bermúdez y Juan Florio.

El festival contará con un gran despliegue pensado para el encuentro y la participación de vecinas, vecinos, jóvenes y familias de todas las edades que quieran acercarse a disfrutar de una tarde al aire libre.

Durante toda la jornada, la Plaza Armada Argentina se llenará de color con shows musicales en vivo, espacios dedicados a las artes visuales, talleres participativos, actividades recreativas y una feria con producciones de los emprendedores locales.

Esta iniciativa del Gobierno local nace con la idea de activar los espacios públicos del distrito, dándoles a los jóvenes un lugar propio para la expresión, la creatividad y el intercambio vecinal. Con estas propuestas culturales, La Matanza sigue apostando a generar actividades accesibles que unan a la comunidad y llenen de vida las plazas de cada barrio.