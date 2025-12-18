Los mercados de abaratamiento de La Matanza se preparan para las Fiestas con nuevas ofertas
En todos los mercados de abaratamiento, el kilo de pan, por ejemplo, se vende a 2.300 pesos.
El 2025 termina con un importante repunte de la inflación, principalmente, por los constantes tarifazos en servicios básicos como la luz, el gas, el transporte y las telecomunicaciones. Según el INDEC, el dato de noviembre fue de 2,5 por ciento promedio, impulsado, entre otros, por el rubro de los alimentos.
Como alternativa para los hogares matanceros, están los mercados de abaratamiento, que ofrecen gran variedad de alimentos a buenos precios. Estos lugares incluyen Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, que otorga un descuento del 40 por ciento en las compras todos los días. En todos los mercados, asimismo, el kilo de pan se comercializa a 2.300 pesos.
Mercado de Gregorio de Laferrere (Avenida Luro 5.800)
- Kilo de harina 000: 1.350 pesos (con Cuenta DNI: 810 pesos)
- Kilo de azúcar: 740 pesos (con Cuenta DNI: 444 pesos)
- 400 gramos de lentejas: 600 pesos (con Cuenta DNI: 360 pesos)
- 25 unidades de mate cocido: 600 pesos (con Cuenta DNI: 360 pesos)
- Kilo de frutillas: 3.000 pesos (con Cuenta DNI: 1.800 pesos)
- Dos kilos de duraznos: 5.000 pesos (con Cuenta DNI: 3.000 pesos)
- Kilo de ananá: 2.500 pesos (con Cuenta DNI: 1.500 pesos)
Mercado de Gregorio de Laferrere (Juan Manuel de Rosas 10.395)
- 500 gramos de fideos: 600 pesos (con Cuenta DNI: 360 pesos)
- Maple de huevos: 5.800 pesos (con Cuenta DNI: 3.480 pesos)
- Kilo de nalga de cerdo: 8.490 pesos (con Cuenta DNI: 5.095 pesos)
- Kilo de mollejas: 12.490 pesos (con Cuenta DNI: 7.500 pesos)
- Kilo de milanesas de pollo: 6.500 pesos (con Cuenta DNI: 3.900 pesos)
- Kilo de limón: 2.000 pesos (con Cuenta DNI: 1.200 pesos)
- 2 kilos de batata: 1.500 pesos (con Cuenta DNI: 900 pesos)
Mercado de Rafael Castillo (Victorino de La Plaza y Nicolás Dávila)
- Kilo de yerba: 1.200 pesos (con Cuenta DNI: 720 pesos)
- 900 mililitros de aceite de girasol: 2.000 pesos (con Cuenta DNI: 1.200 pesos)
- Kilo de peceto: 16.800 pesos (con Cuenta DNI: 10.800 pesos)
- Kilo de entraña: 17.000 pesos (con Cuenta DNI: 11.000 pesos)
- 4 kilos de naranja para jugo: 2.000 pesos (con Cuenta DNI: 1.200 pesos)
- 2 kilos de morrón rojo: 3.000 pesos (con Cuenta DNI: 1.800 pesos)