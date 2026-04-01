Aptos físicos escolares: Jornadas gratuitas abiertas a toda la comunidad

Niñas y niños de 5 y 15 años podrán realizar la revisión médica anual, de forma gratuita por una iniciativa del Gobierno local, que busca facilitar el acceso a los controles de salud correspondientes para realizar las actividades escolares y recreativas.

Las Jornadas de Aptos Físicos Escolares se realizan a partir de este martes, 31 de marzo, todos los martes, de 8 a 12 horas, en el Centro de Salud Doctor Sakamoto, ubicado en Dávila 2110, Rafael Castillo.



La propuesta amplía el acceso a los controles pediátricos anuales, es abierta a toda la comunidad, con cupos limitados y atención por orden de llegada.



Durante cada jornada se realizan los exámenes médicos necesarios para el apto físico escolar, no competitivo, entre ellos el control de vacunación, el control de talla y peso, electrocardiograma y una revisión general de las niñas y niños.

La Matanza continúa acompañando a las familias, con salud pública de calidad y al alcance de todas las vecinas y vecinos, en este caso cuidando el bienestar de los más chicos del distrito.



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