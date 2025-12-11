Desde la Obra del Padre Mario ya comenzaron con la tradicional elaboración de pan dulce

A cargo de docentes y alumnos de la Plaza de Artes y Oficios, la propuesta premium tiene un valor de 23 mil pesos y cada compra contribuye a sostener la obra del Padre Mario en la localidad de González Catán.

Un producto infaltable en la mesa de las fiestas de Navidad y Año Nuevo es el tradicional pan dulce, y con una receta artesanal mejorada, desde la Obra del Padre Mario en González Catán ya comenzaron con su elaboración para que cada familia se lleve un producto premium.

A cargo de los docentes y alumnos de la Plaza de Artes y Oficios, cada pan dulce es elaborado en los hornos originales de la Obra. Tiene un costo de 23 mil pesos, el mismo valor que el año pasado, y cuenta con una presentación lista para regalar. No obstante, este producto tradicional también cuenta con un gran valor agregado, ya que su compra transforma oportunidades para jóvenes que aprenden un oficio.

“Es un producto rico y solidario que contribuye a la Obra aquí en González Catán”, destacó Cynthia Petraca, directora del Área de Comunidad, en diálogo con El1. “Nos permite sostener los proyectos sociales que desarrollamos para la comunidad, al igual que el legado del Padre Mario”, explicó.

Levadura, huevos, manteca, esencias y muchos frutos secos son los principales ingredientes de la masa del pan dulce que, una vez terminado, cuenta con 800 gramos de sabor. Y como cada año, los profesionales a cargo proyectaron elaborar 3.000 unidades, la misma cantidad que el último año.

“Esperamos que aumente, pero este año está compleja la venta. Todavía no alcanzamos nuestro objetivo, pero seguimos insistiendo para que la comunidad los pruebe y conozca más sobre nosotros”, compartió Petraca.

Quienes deseen comprar su pan dulce, pueden hacerlo a través del número 11-5402-8917, o bien desde la web www.tiendamario.org. Los productos pueden ser enviados a domicilio o retirados por algunos de los puntos de retiro sin costo, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires o en la localidad de Ciudadela.

“#El19SeDona”, también en las fiestas

Por otra parte, Florencia Flores, representante del equipo de Comunicación y Prensa de la Obra del Padre Mario Pantaleo, recordó la iniciativa “#El19SeDona”, en la que el día 19 de cada mes invitan a donar 1.900 pesos para sostener la obra y colaborar con cientos de familias.

“Es muy importante para nosotros cada colaboración. Puede ser con ese monto o el que esté dentro de las posibilidades de cada uno. Todo ayuda y es bienvenido. Necesitamos seguir sosteniendo este legado que nos dejó el Padre Mario y lleva más de 50 años. Queremos seguir sosteniendo los programas sociales y servicios que brindamos para acompañar a las personas desde la niñez hasta la tercera edad”, indicó.

Se puede donar a través de la web oficial www.padremario.org.

Canonización del Padre Mario Pantaleo

En 2021, la Iglesia Católica inició el proceso de beatificación y canonización del Padre Mario. Una vez finalizada le etapa diocesana, desde la Obra en González Catán siguen a la espera de la verificación y comprobación de un milagro posterior a su fallecimiento, la última instancia más que necesaria para que el Padre Mario reciba el título de Beato.

“Seguimos necesitando que nos acerquen testimonios de gracias recibidas por el Padre Mario luego de su fallecimiento. Quienes conozcan testimonios, pedimos que nos escriban a testimonios@padremario.org así podemos contactarnos y enviarlo para que pueda ser incorporado en la causa”, recordó.