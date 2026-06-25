Fernando Espinoza lanzó el Sistema Multiagencia: Protección inteligente que combina tecnología y prevención

A través de herramientas de inteligencia artificial y la unificación del COM con el 911, La Matanza agiliza la intervención ante delitos o siniestros en la vía pública. Una histórica inversión local para reforzar la prevención frente a la desinversión del Gobierno nacional.

El intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, puso en marcha el nuevo Sistema Multiagencia, una plataforma tecnológica que replica en simultáneo las llamadas del 911 en el Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza (COM). Esta herramienta unifica el trabajo con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y optimiza los recursos locales: geolocaliza las emergencias y deriva de inmediato el caso a la Guardia Urbana, Ambulancias o Policía bonaerense según corresponda, agilizando los tiempos de respuesta.

«Con la puesta en marcha del Sistema Multiagencia, se reducen significativamente los tiempos de resolución ante cualquier emergencia o hecho delictivo en la vía pública», detalló Fernando Espinoza y agregó: «A través de las cámaras de seguridad y del sistema de paradas de colectivos seguras -donde una vecina o vecino puede activar el botón antipánico- cada situación es geolocalizada en directo, permitiendo un seguimiento inmediato y en tiempo real».

Asimismo, el jefe comunal explicó que «cuando se trata de situaciones de índole municipal, ya no interviene el patrullero policial: actúa directamente la Guardia Urbana o el servicio de emergencias sanitarias local, lo que permite que los patrulleros continúen con tareas de prevención en el territorio, reforzando la presencia de más fuerzas de seguridad en las calles».

«El Sistema Multiagencia también permite detectar en tiempo real distintas situaciones a partir de las denuncias de vecinas y vecinos y del uso de herramientas de inteligencia artificial (IA)», aseguró Fernando Espinoza y detalló: «A través de las lectoras de patentes conectadas con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), podemos identificar de manera inmediata cualquier vehículo que ingresa a La Matanza desde la Ciudad de Buenos Aires o desde otras localidades».

«A diferencia del gobierno de Milei, que generó una desinversión total en seguridad, en La Matanza seguimos apostando a la inversión, a la innovación y al fortalecimiento del sistema de protección para toda la comunidad», afirmó el Intendente.

«Sabemos que la mejor forma de brindar más protección ciudadana es con más tecnología para ayudar a las fuerzas de seguridad», resaltó Fernando Espinoza y concluyó: «Para nosotros, siempre, los delincuentes en la cárcel y las calles y el espacio público para nuestras vecinas y vecinos».