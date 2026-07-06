Licencias de conducir profesionales en La Matanza: cambios en los trámites a partir del 6 de julio

El nuevo sistema establece una diferenciación entre las categorías jurisdiccionales (Provincia de Buenos Aires) e interjurisdiccionales (nacionales) para el transporte de carga y pasajeros, e incorpora la obligatoriedad de evaluaciones en prestadores externos habilitados.

Las modificaciones buscan adecuar los procedimientos de emisión de licencias a las normativas nacionales vigentes. La actualización administrativa agilizará el ordenamiento del transporte profesional y garantizará que cada conductor cumpla con los requisitos específicos según el alcance geográfico de su actividad laboral, teniendo en cuenta las siguientes diferencias:

Modalidad Jurisdiccional (ámbito bonaerense): para quienes manejan únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires. En estos casos, el trámite se mantiene bajo la modalidad habitual, realizando los exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos dentro de los Centros de Emisión de Licencias municipales.

Modalidad Interjurisdiccional (ámbito nacional): destinada a quienes transportan cargas o pasajeros entre distintas provincias. Para estas categorías, se deberán realizar obligatoriamente los cursos y el psicofísico de forma previa en centros externos habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), para luego finalizar el trámite en la sede municipal.

Categorías según la actividad: las licencias C1, D1, D2, D3, D4 y E2 podrán tramitarse en cualquiera de las dos opciones anteriores según la necesidad del chofer. Las categorías C2, C3 y E1 pasarán a ser exclusivamente interjurisdiccionales.Prestadores autorizados y turnos: es obligatorio solicitar turno previo antes de asistir a los centros médicos y de capacitación, disponibles en los siguientes espacios:

Capacitación y examen teórico-práctico

– ISITRANS – Carlos Casares 1471, Rafael Castillo

– Cámara del Transporte (CATAMP) – Mercado Central, Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, PB Local 14

Evaluaciones psicofísicas

– Policlínica Privada PROFINT – General Ocampo 2932, San Justo Lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 9 a 13 horas