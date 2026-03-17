Escuelas protegidas en La Matanza: Corredores seguros y apoyo tecnológico para cuidar a la comunidad educativa

Como cada año, el Municipio impulsa los corredores escolares para fortalecer la prevención en las escuelas y alrededores, durante el ciclo lectivo, acompañando a estudiantes, docentes y familias en los horarios de ingreso y egreso a las instituciones educativas.

Los Corredores Escolares de La Matanza operan como un nexo permanente entre la comunidad educativa, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Guardia Urbana local.

La puesta en marcha de cada uno de los más de 1400 Corredores seguros que impulsa el Gobierno local, es coordinada a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, junto a la comunidad, con reuniones en las que participan directivos, docentes, familias y centros de estudiantes, con el objetivo de unificar criterios y optimizar la estrategia.

Además de los patrullajes que realiza la Guardia Urbana y la Policía bonaerense, también se incorporan a los Corredores escolares, los puntos de refugio en comercios, clubes e iglesias para acompañar y asistir a estudiantes, ante una eventual situación de emergencia o peligro.

Cabe destacar que, cada establecimiento educativo cuenta con alarmas de seguridad, conectadas al sistema de vigilancia COM y vinculadas al 911, incorporando los dispositivos tecnológicos como apoyo para las tareas de los efectivos policiales.

El programa preventivo de los Corredores Escolares se complementa, en escuelas y jardines de infantes, con jornadas de RCP, simulacros de autoevacuación y charlas sobre bullying, organizadas desde el Gobierno local.

Asimismo, el Municipio avanza en la instalación de alarmas volumétricas en establecimientos educativos, sumando una herramienta más al sistema de prevención, y consolidando un plan integral de protección escolar, sustentado con la inversión en tecnología y la presencia permanente de los equipos de seguridad, en el distrito.