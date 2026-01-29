“El sueldo no acompaña esta inflación silenciosa que vivimos”, afirman los almaceneros

“Este mes, por ejemplo, los lácteos subieron 2,5 por ciento y ya sabemos que en febrero aumentarán otro 2,5 por ciento», precisó el referente de los almaceneros.

La desaceleración de la inflación quedó en el camino y, en los últimos meses del año pasado, los datos mensuales superaron el dos por ciento. Así, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el último mes del 2025 tuvo una inflación de 2,8 por ciento, en tanto que el dato anual llegó a 31,5.

En diálogo con El1, el vicepresidente de la Confederación General Panaderil, Fernando Savore, se refirió al impacto de la inflación en los ingresos de los clientes de los almacenes: “En lo básico, cuando hablamos de cuánto subieron la energía eléctrica, las prepagas y los pasajes de colectivos, es grave”.

“La gente tiene que pagar más por los servicios, por lo que cada vez se pierde más sueldo”, expresó, al tiempo que aseveró: “Este mes, por ejemplo, los lácteos subieron 2,5 por ciento y ya sabemos que en febrero aumentarán otro 2,5 por ciento. El sueldo no acompaña esta inflación silenciosa que vivimos”.

Con respecto a los incrementos de precios que se registraron en lo que va de enero, precisó: “Los alimentos envasados aumentaron tres por ciento; los artículos de limpieza y perfumería subieron entre cinco y seis; y los fiambres, un seis. Y ni hablar la carne”. “Se trata de aumentos de más del tres por ciento en todos los casos, y los salarios no suben a este ritmo”, agregó.

Ventas y consumo

En lo que concierne a las ventas, Savore destacó una reciente propuesta implementada desde el sector para las Fiestas: “Armamos una canasta de cinco productos: turrón, pan dulce, budín, garrapiñada y sidra, con un costo de 7.000 pesos, un valor que la familia podía pagar para comer y brindar en Navidad”. “Y enero y febrero sabemos que son meses de ventas bajas”, añadió.

Por último, habló de las ventas de los almacenes frente a las de las grandes cadenas: “Según la consultora Scentia, en noviembre, los comercios de proximidad incrementaron sus ventas nueve puntos, mientras que los hipermercados registraron una merma de 2,4”. “La hace compras más pausadas, en muchos casos, porque tienen la tarjeta de crédito reventada”, concluyó.