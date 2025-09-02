Las juventudes de La Matanza continúan destacándose en robótica

Las y los estudiantes de las escuelas técnicas del distrito participaron de una competencia local que definió la institución educativa que nos representará en el Torneo Provincial de Robótica de Buenos Aires.

En una jornada emocionante, los equipos de las escuelas técnicas del distrito compitieron en el Torneo Provincia de Robótica demostrando su talento, creatividad y conocimientos adquiridos, incentivados por los más de 250 mil kits de robótica entregados por el Gobierno local, desde el nivel inicial.



Las y los estudiantes, participaron en dos desafiantes pistas: una de velocidad y otra de obstáculos. Tras una reñida competencia, la Escuela Técnica N° 14 de González Catán se alzó con la victoria en la etapa interna, ganando el derecho de representar a La Matanza en la fase provincial.



Cabe destacar la importancia de la participación de estudiantes de La Matanza en este tipo de competencias y el acompañamiento fundamental del Centro de Innovación Tecnológica de La Matanza (CITLAM) para el éxito de la jornada. El equipo del centro brindó apoyo técnico y asesoramiento a las y los estudiantes en el desarrollo y programación de sus prototipos, fortaleciendo así la labor de los jóvenes talentos del distrito. Esta iniciativa refleja el compromiso de la gestión local con la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación educativa, fomentando la participación de los jóvenes en actividades que los preparan para los desafíos del futuro.

La participación de las y los estudiantes de La Matanza en este tipo de competencias subraya la importancia de invertir en educación y en el desarrollo de habilidades clave para las próximas generaciones. El Gobierno local seguirá impulsando estos espacios para que las y los jóvenes del distrito puedan continuar formándose y alcanzando su máximo potencial en áreas de alta demanda tecnológica y científica, consolidando a La Matanza como un polo de innovación y talento.