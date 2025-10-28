Inscripciones abiertas en el Centro Universitario de la Innovación (CUDI): Comenzá la Tecnicatura Universitaria en Biotecnología 

El CUDI de La Matanza, Capital Universitaria del Gran Buenos Aires, abrió la inscripción a la Tecnicatura Universitaria en Biotecnología para iniciar la carrera en el 2026. Las y los interesados tienen tiempo para anotarse hasta el 14 de noviembre, inclusive.

El Centro Universitario de la Innovación, destacado por su oferta académica compuesta por las carreras «del futuro»: carreras dedicadas a la tecnología, la innovación y la salud, con rápida salida laboral, realizó la apertura de inscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Biotecnología.

La propuesta curricular propone brindar una sólida formación general basada en la enseñanza de los más actualizados y sustanciales contenidos que hacen a la biotecnología moderna, junto con actividades prácticas en laboratorios, con el fin de asegurar solidez teórica y capacidad de acción eficiente, en un entorno dinámico y cambiante.

A su vez, la carrera está orientada hacia las necesidades de la industria biotecnológica nacional e internacional, de incorporar recursos humanos con alto nivel de calificación. Quienes quieran inscribirse lo pueden hacer a través de la página oficial del CUDI, hasta el 14 de noviembre: https://www.cudi.ar/preinscripcion/. Además, el miércoles 5 de noviembre a las 13.30 h, en el CUDI, se llevará adelante una Charla para aspirantes, donde pueden asistir todas y todos los interesados en la carrera.

Para solicitar información sobre esta tecnicatura universitaria pueden escribir a ingresos@unq.edu.ar; y si quieren solicitar información sobre las diferentes carreras que se dictan en el CUDI, pueden escribir a cudiinfo@gmail.com o visitar el sitio web: cudi.ar

El CUDI se encuentra en Ruta 3, kilómetro 32,5 en González Catán y fue construido con recursos municipales. Este moderno Centro Universitario está orientado a carreras de innovación y desarrollo tecnológico, y para ello articula con cinco universidades nacionales: Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).