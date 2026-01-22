Vecinos denunciaron nuevos incendios en el espacio verde de Gregorio de Laferrere

Esta semana, se registraron dos focos ígneos en el predio ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Ruta N° 3. Dotaciones de Bomberos Voluntarios de Gregorio de Laferrere, Isidro Casanova y González Catán participaron en las tareas de extinción.

Como ya es habitual, vecinos denunciaron múltiples incendios provocados dentro del espacio verde de Gregorio de Laferrere. En la última semana, se registraron al menos dos focos ígneos en el predio ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Ruta N° 3, puntualmente al margen del arroyo Susana.

“Otra vez, la existencia de focos demuestra la intencionalidad de estos”, expresaron desde la agrupación Vecinos por la Reserva Natural de Gregorio de Laferrere a través de redes sociales. “Varias dotaciones de bomberos de Gregorio de Laferrere, Isidro Casanova y González Catán vinieron a apagarlos. Y este miércoles nuevamente dos dotaciones más apagaron incendios al margen del arroyo Susana, afectando especies autóctonas del pastizal pampeano”, denunciaron.

En este contexto, reiteraron la necesidad urgente de declarar el espacio verde como reserva natural para que pueda ser protegido “como corresponde”. “Los incendios no solo queman vegetación, sino también el hábitat de aves, lagartos overos, cuises y una multitud de insectos”, expresaron.

Y agregaron: “Los incendios aportan humo que contamina los pulmones de una gran cantidad de vecinos. Afectan la visibilidad de los que conducen por la ruta, al igual que las actividades que se desarrollan en el Hospital Materno Infantil”.

La lucha vecinal por convertir el espacio verde en reserva natural

En septiembre de 2019, la agrupación vecinal presentó un proyecto en el Consejo Deliberante local para promover la declaración de «reserva natural» al predio, incluyendo la conservación del patrimonio histórico asociado al ex Aeroclub Argentino. La iniciativa se fundamenta en la necesidad de la población local de contar con un espacio histórico ligado a la identidad cultural de la zona.

De esta manera, se busca favorecer un ambiente recreativo y natural que, además de proveer servicios como la preservación de la flora y la fauna autóctonas, continúe favoreciendo la absorción y canalización del agua de lluvia, lo que evita inundaciones a los vecinos situados en la proximidad del predio.

Los vecinos realizaron una revisión histórica del lugar y relevamientos fotográficos acompañados de una caracterización ambiental donde se describe la flora y fauna presentes en el predio y los beneficios sociales y culturales. Se midieron también los espacios verdes de la localidad, utilizando imágenes satelitales a fin de establecer la relación metros cuadrados de espacio verde/habitante.

«Los resultados demostraron que es necesaria la conservación del predio y su declaración como reserva natural a fin de preservar sus beneficios ambientales. Además, la relación de m2 espacio/habitante se encuentra en el orden del cuatro por ciento de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El patrimonio histórico allí presente es único a nivel nacional, por lo que se precisa la creación de un museo ligado a la identidad de nuestros barrios», aseguraron los frentistas.