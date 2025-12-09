El Municipio se reunió con empresarios y gremios textiles por la crisis del sector

“Las políticas del Gobierno nacional determinan una demanda casi inexistente porque, frente a los ingresos empobrecidos de los trabajadores, vestirse o comprarse zapatos es un lujo», afirmaron en el encuentro.

La secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, encabezó un encuentro con representantes empresariales y de gremios textiles, del calzado y de marroquinería, ante los problemas de subsistencia por la crisis en el rubro. La reunión tuvo lugar esta semana en el Salón Malvinas del Palacio Municipal.

Desde la Secretaría de Producción local, señalaron que la conclusión a la que llegaron los presentes “fue unánime”. “Las políticas del Gobierno nacional determinan una demanda casi inexistente porque, frente a los ingresos empobrecidos de los trabajadores, vestirse o comprarse zapatos es un lujo. Hoy, el pueblo se endeuda para comprar comida”, aseguraron.

Además, en el encuentro, se cuestionaron las facilidades para importar productos del rubro: “La importación, alentada por un tipo de cambio no competitivo y que está desregulada, permite el ingreso de hasta ropa usada que deprime el mercado y descuida la salud del pueblo, que llega a ser expuesto a materiales tóxicos”.

Asimismo, se mencionó la problemática de “las tarifas que suben en dólares” y “la fuerte reducción de la oferta de crédito”. “Esto se suma a los altos stocks, con más de un año de producción, y el monto creciente de capital de trabajo en la calle porque los comercios alargaron los plazos de pago al ritmo de sus alicaídas ventas”, enfatizaron.

Agenda en común y reuniones

Ante este escenario, se planteó: “Empresarios, trabajadores y el Municipio tendremos una agenda de reuniones y de propuestas para hacer evidente a los muchos que se quedaron y que quedarán en el camino”. “Diseñar una política industrial integral como el resto del mundo será el camino”, sostuvieron.

En esa línea, remarcaron que “la industria está en peligro, y Buenos Aires concentra el 50 por ciento de la manufactura nacional”. “Se están quedando con los 13 billones de recursos fiscales de los bonaerenses y, además, están exterminando su capacidad de producir”, criticaron, sobre la gravedad en el sector, que está con un uso de su capacidad instalada del 40 por ciento.

Quiénes participaron

Además de las autoridades municipales, participaron del encuentro el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández; el titular de la Cámara de la Industria del Calzado, Alberto Sellaro; el titular de la Fundación Proteger, Luciano Galfione; y el titular de la Cámara de Industrias Proveedoras del Calzado, Hugo Álvarez.

Asimismo, estuvieron Mario Ortiz, en representación de la Asociación Obrera Textil; Pedro Medina, por el Sindicato del Calzado (UTICRA); Patricio Ledwitc, de la Unión de Curtidores de la Indumentaria; y Fabián Sosa, del Sindicato de Empleados Textiles (SETIA).