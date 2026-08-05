Reforestación en las mejores manos: Adultos mayores siembran viveros satélites

En La Matanza ya comenzó la transformación verde con la producción de árboles autóctonos que fortalecen el ambiente en plazas, veredas y reservas naturales del distrito, integrando el cuidado del ecosistema con la participación de la comunidad adulta mayor.



El Centro de Jubiladas y Jubilados Abuelos Felices de González Catán funciona actualmente como la sede del programa Viveros Satélites del Municipio, una iniciativa ambiental y comunitaria donde las personas adultas mayores producen árboles autóctonos destinados a la reforestación de distintos puntos del distrito.



Los Viveros Satélites son una red territorial de espacios de cultivo donde las y los participantes se encargan de todo el proceso productivo, desde la siembra hasta el desarrollo de los ejemplares. Una vez que las plantas alcanzan el tamaño adecuado, se trasplantan en plazas, veredas y reservas naturales del distrito durante jornadas de arbolado urbano.



La propuesta del Gobierno local combina talleres y capacitaciones prácticas de cultivo con la promoción de la salud integral y la preservación del patrimonio natural. A través del trabajo con la tierra, las y los adultos mayores acceden a un espacio de encuentro que fortalece los vínculos sociales y fomenta el bienestar físico y emocional, mientras genera un ambiente sustentable e inclusivo.