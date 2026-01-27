Con un 70 por ciento de avance, continúa la construcción del primer Hospital Veterinario de La Matanza

Según el Gobierno local, se trata de una “obra histórica” ubicada en Gregorio de Laferrere que funcionará como espacio de atención, cuidado y bienestar para los animales de todo el Distrito.

En la intersección de las calles Beethoven y Comodoro Py, en la localidad de Gregorio de Laferrere, continúa la construcción del primer Hospital Veterinario de La Matanza. Según el Gobierno local, la “obra histórica”, que alcanzó un 70 por ciento de avance, funcionará como espacio de atención, cuidado y bienestar para los animales de todo el Distrito.

El nosocomio contará con guardia de 24 horas para emergencias. También con consultorios externos para atención general, áreas de internación para una recuperación segura, laboratorio para estudios y diagnósticos, sala de imágenes con tecnología para Rayos X, sector de esterilización para promover el cuidado responsable, sala de anestesia equipada para procedimientos seguros, área de cirugía con dos quirófanos modernos y sala de observación para el seguimiento postoperatorio, entre otras prestaciones.

“Con instalaciones modernas y profesionales comprometidos, este hospital ofrecerá servicios veterinarios gratuitos y de calidad, marcando un antes y un después en la protección y el cuidado animal en el Distrito. Porque entendemos que cada vida importa, y que el amor y respeto hacia los animales se traduce en una sociedad más justa, solidaria y consciente”, sumaron desde la Comuna.

Los principales servicios del Hospital Veterinario