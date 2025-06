La Tablada: el pedido solidario de una familia que sufrió el incendio de parte de su casa

Una pareja y su hija de seis años necesitan ropa de abrigo para hacer frente a las bajas temperaturas. El fuego en su vivienda, situada en la calle Luzuriaga al 945, fue controlado gracias a la colaboración de familiares, vecinos y bomberos.

Una familia de La Tablada sufrió el incendio de parte de su vivienda, situada en la calle Luzuriaga al 945. Las llamas comenzaron en la mañana del martes y se esparcieron rápidamente, afectando parte de la casa. Producto del fuego, la pareja y su hija de seis años iniciaron un pedido solidario para conseguir ropa de abrigo frente a las bajas temperaturas.

En comunicación con El1, Priscila, vecina damnificada, compartió que todo ocurrió en cuestión de minutos, cuando había salido para llevar a su hija al colegio. “Como todas las mañanas, prendí la estufa a gas del comedor mientras preparaba a mi hija. Allí tenemos un ventanal que, como se rompieron los vidrios, pusimos un nylon para tapar”, indicó.

El colegio de la menor se sitúa a dos cuadras de distancia de la casa familiar, y fue en estos pocos minutos cuando comenzaron las llamas. “Son solo tres minutos de caminata de la escuela a mi casa, y cuando llego veo que se estaba derritiendo el plástico del ventanal. Entro y empiezo a llamar a mi pareja, que estaba durmiendo, y veo que se estaba prendiendo fuego el comedor”, señaló.

Rápidamente, el humo negro comenzó a esparcirse por la vivienda. “Estábamos tirando baldes de agua cuando sentí que el humo me quemó la cara y me intoxicó. Yo me fui en frente a la casa de mi hermana mientras mi papá, mi pareja y los vecinos apagaban el fuego”, agregó.

Según Priscila, se quemó gran parte del comedor, incluyendo sillas y electrodomésticos. “Se derritió todo lo que era de plástico. Por suerte, las llamas no llegaron hasta las habitaciones, pero sí el humo negro y está todo manchado. La realidad es que perdimos muchas cosas, pero principalmente necesitamos ropa para nena talle seis, junto con buzos y camperas para adultos”, lamentó.

Quienes deseen colaborar con la familia afectada, puede comunicarse con Priscila al 11-4194-3655.