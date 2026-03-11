Los Bomberos Voluntarios de La Matanza cumplen 89 años

Los hombres y mujeres que componen el cuerpo de bomberos reivindicaron el valor de un servicio de emergencias de alta calidad, realizado de manera voluntaria y profesional las 24 horas de los 365 días del año.

Bajo el lema “Sacrificio, abnegación y desinterés”, un 11 de marzo de 1937 nació una institución clave que presta un servicio invalorable a la comunidad: los Bomberos Voluntarios de La Matanza. En su aniversario número 89, los hombres y mujeres que componen el cuerpo de bomberos reivindicaron el valor de un servicio de emergencias de alta calidad, realizado de manera voluntaria y profesional las 24 horas de los 365 días del año.

“Nuestra historia se escribe con abnegación. Esa entrega total y espontánea que nos permite enfrentar el peligro con la frente alta, sabiendo que nuestra misión es proteger la vida y los bienes de nuestros vecinos. Este compromiso se mantiene inalterable gracias al desinterés absoluto de quienes servimos. No buscamos recompensas materiales, sino la tranquilidad de haber cumplido con el deber”, expresaron desde la institución.

En comunicación con El1, el presidente de los Bomberos Voluntarios, Gustavo Cid, aseguró que este nuevo aniversario encuentra a la institución “en un cambio institucional muy importante” que comenzó a desarrollarse cinco años atrás. “Hay proyectos nuevos que permitirán que, desde el servicio de emergencia, se pueda brindar una asistencia mucho más rápida”, indicó.

Un destacamento por localidad, el gran proyecto de los Bomberos Voluntarios

Actualmente, los Bomberos Voluntarios cuentan con seis destacamentos en localidades matanceras, junto con el cuartel central en Ramos Mejía. No obstante, Cid adelantó que esperan contar con un destacamento en cada punto del Distrito. “Para esto no hace falta una gran estructura, sino una unidad modular con dos unidades cada una en su interior, más los servicios. Esto sería un gran avance en la asistencia a las emergencias, sobre todo para acortar los tiempos”, explicó.

Para lograr este objetivo, desde la institución buscan ganancias a través de su Club Bomberitos, que ya superó los 2.500 socios en solo un año y medio. “Una institución que daba pérdidas, hoy da ganancias. Todo esto nos permite crecer con todo lo que se necesita en La Matanza para asistir a los más de 20 servicios diarios que realiza la institución en sus seis cuarteles y con sus 230 bomberos”, destacó.

El sueño de contar con un destacamento en cada localidad comienza con un punto esencial: el espacio físico. Según Cid, podría ser un galpón cubierto para guardar dos unidades, ubicado en una arteria que permita una salida rápida para responder a las emergencias. “Ya hemos desarrollado un plano que se adapta a cualquier tipo de lugar con las instalaciones necesarias. En este momento nos resulta imposible comprar un espacio, pero quizás haya lugares públicos o privados que nos puedan llegar a servir”, agregó.

Además del proyecto de un destacamento por localidad, en los últimos años los Bomberos Voluntarios lograron adquirir 23 unidades. No obstante, parte del parque automotor necesita ser renovado. “Nosotros seguimos trabajando no solo para conseguir más unidades, también para obtener más equipamiento”, cerró.