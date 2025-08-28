Mes de las Infancias en La Matanza: llega una nueva celebración con juegos, regalos e inclusión 

El Gobierno local organizó un gran evento recreativo destinado a todas las personas con discapacidad como acompañantes e instituciones que trabajen con esta población en el distrito.

Durante la actividad, niñas, niños, jóvenes y familias disfrutarán de shows increíbles, bandas en vivo, juegos, peloteros, kermesse y entrega de regalos, todo esto pensado y organizado en un espacio de inclusión para que las infancias celebren su día. Organizada por la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, este maravilloso evento se realizará el viernes 29 de agosto, de 12 a 16 horas, en el Centro de Discapacitados de La Matanza (CEDIMA), ubicado en la calle Ignacio Arieta 3950, de la localidad de San Justo.

El propósito de esta jornada es ofrecer un espacio de alegría y esparcimiento para grandes, chicos y trabajadores de la discapacidad, ofreciendo un momento de distensión, contención y apoyo.