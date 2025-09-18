En La Matanza, continúa la obra pública: La construcción del viaducto Belgrano Sur beneficiará a más de 50 mil pasajeros diarios

Conjuntamente con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno local avanza con la continuidad de los trabajos de infraestructura que el Estado Nacional abandonó, y retoma la construcción del Viaducto del Ferrocarril Belgrano Sur, entre Aldo Bonzi y Tapiales, que ya registra un 60% de desarrollo de obra.

La obra del viaducto Belgrano Sur es un proyecto estratégico que garantiza una mejora integral en la circulación urbana y ferroviaria de la zona. Sus principales beneficios serán una mayor seguridad ferroviaria y vial, al eliminar los cruces con barreras; reducción de riesgos de accidentes en la zona de influencia; disminución de los tiempos de viaje que hoy se ven afectados por las demoras en los pasos a nivel; e integración barrial, mejorando la conexión entre Aldo Bonzi, Tapiales y localidades vecinas.

Una de las obras de infraestructura ferroviaria más importantes de la región

Impulsado por la decisión política de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de La Matanza de sostener y concretar el proyecto paralizado por el Gobierno nacional, el Viaducto Aldo Bonzi – Tapiales, de 0,90 km de extensión, forma parte del Proyecto de Renovación Integral del Ramal M de la línea Belgrano Sur, desde la estación Tapiales hasta la estación Marinos del Crucero General Belgrano.

Esta obra incluye la construcción de un viaducto elevado; la duplicación de vías desde la playa ferroviaria de Tapiales hasta la calle Castro Barros; el descenso del viaducto antes de llegar a la Estación Aldo Bonzi, lo que permitirá la eliminación del cruce con el Ferrocarril Roca (ramal Haedo – Temperley); y la renovación de vías y señalamiento integral en todo el tramo.

Este proyecto beneficiará directamente a los 50 mil pasajeros diarios actuales del Belgrano Sur y sumará la posibilidad de incorporar hasta 100 mil nuevos usuarios potenciales, al mejorar la frecuencia y la conectividad.