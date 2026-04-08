La Matanza abre nuevos puntos de vacunación para que más vecinas y vecinos accedan a la vacuna antigripal gratuita



La campaña de vacunación antigripal 2026 superó las 30 mil dosis aplicadas en todo el distrito. El Gobierno local sumó una posta en la Sede municipal descentralizada de Ramos Mejía y mantiene recorridas territoriales para que todos los grupos de riesgo accedan a la inmunización de forma ágil, gratuita y sin orden médica en hospitales y centros de salud.

Desde su inicio, el pasado 11 de marzo, el despliegue sanitario busca adelantarse al clima frío y a la circulación de nuevas variantes de influenza. Con un esquema escalonado que ya cubre a la totalidad de los grupos priorizados, el objetivo es que cada familia esté protegida antes de que comience el pico de enfermedades respiratorias.



Para facilitar el acceso, esta semana se incorporó un nuevo punto de atención en el edificio de la Sede municipal de la Región Descentralizada Noroeste – Av. Rivadavia 13518, Ramos Mejía. Allí, las vecinas y vecinos pueden acercarse hasta el viernes 10 de abril, de 9 a 12 horas. Además, continúan las postas territoriales al aire libre que recorren los barrios de lunes a viernes, de 9 a 13 horas (se suspenden por lluvia).

La atención permanente también funciona en el Vacunatorio Central de San Justo – Monseñor Marcón 3523 – de 8 a 15 horas, y en la red de hospitales y unidades de salud distribuidas en todas las ciudades del distrito.



La campaña está dirigida a personas gestantes y puérperas, personal de salud, niñas y niños de 6 meses a 2 años, mayores de 65 años y personas de entre 2 y 64 años con condiciones de riesgo. También se recomienda especialmente a quienes trabajan en contacto con aves de corral.



Es importante destacar que la dosis antigripal se puede aplicar el mismo día que cualquier otra vacuna del Calendario Nacional, sin necesidad de esperar entre una y otra.

Cuidar la salud es una tarea que hacemos entre todas y todos. Por eso, el sistema de salud pública está en cada ciudad, cerca de cada hogar, para proteger a todas las familias de La Matanza.

Próximamente, la vacuna se extenderá al resto de la población. Por más info y para conocer la ubicación de las postas diarias: @saludpublicamatanza o @municipiodelamatanza