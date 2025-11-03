Correcaminatas en escuelas: La Matanza continúa organizando actividades que generan hábitos saludables en la comunidad

La promoción de la actividad física, el deporte, el cuidado y el bienestar es uno de los pilares de la gestión local, que crea diferentes propuestas gratuitas y brindarles diferentes opciones de interés, para alcanzar a las vecinas y vecinos de todas las edades.

Las jornadas de Correcaminatas en distintas instituciones educativas del distrito, representan una nueva iniciativa del Gobierno local, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, a cargo de la ex Leona y campeona mundial, Jorgelina Bertoni; con el objetivo de brindar un espacio que fomente una comunidad más activa, y que además tome conciencia sobre la importancia de la educación y la actividad física como base para construir un presente y un futuro más saludable para todas las personas.



Los próximos encuentros serán:

– Martes 4 de noviembre a las 9.30 h en EP N° 183, Reaño y Marcos Paz, Laferrere.



– Miércoles 5 de noviembre a las 9.30 h en EP N° 128, Rufino Ortega y Zarate, Rafael Castillo.



– Viernes 7 de noviembre a las 9.30 h en la EP N° 123, Berna 1373, Plaza Manzanares, Villa Luzuriaga.

Las Correcaminatas son de participación libre y gratuita para toda la comunidad y periódicamente se estarán realizando en distintas instituciones educativas. Las y los interesados, que quieran más información, pueden contactarse con la Secretaría de Deportes y Recreación local a través de sus redes sociales: @deportesmatanza.