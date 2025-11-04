Mediante simulacros especializados, La Matanza optimiza la capacidad de respuesta ante emergencias

El Gobierno local, junto con diferentes organismos y las fuerzas vivas del distrito, lleva adelante diversas capacitaciones, entrenamientos y simulacros de contingencia para confeccionar continuamente estrategias, actualizaciones y mejoras que logren un desempeño óptimo de los protocolos, ante cualquier situación de emergencia.

En los últimos días, el Municipio de La Matanza organizó un nuevo simulacro para seguir fortaleciendo la respuesta ante emergencias. En esta oportunidad, el operativo se destinó a un posible accidente entre una formación de tren de la Línea Belgrano Sur, un auto particular y un camión de transporte de combustible. Este tipo de tareas permiten evaluar la capacidad de resolución de conflictos en situaciones críticas específicas, como incendios, derrames químicos o accidentes, entre otras.



El procedimiento planificado se realizó en la localidad de Tapiales y contó con la participación de varias áreas del Gobierno local enmarcadas en el Centro de Operaciones de Emergencias La Matanza (COEM), como Defensa Civil, el servicio de Emergencias de Salud Pública, la Guardia Urbana, el área de Tránsito y los Bomberos Voluntarios de La Matanza; en colaboración con Trenes Argentinos y la Policía Federal.

La coordinación y respuesta rápida entre todos los organismos resulta clave a la hora de optimizar la coordinación entre las distintas áreas y poner a prueba los diferentes mecanismos de evacuación, asistencia de personas heridas y la capacidad de respuesta conjunta; además de la mejora, a través de la identificación de errores, para poder corregirlos, y prepararse plenamente ante una posible emergencia.

La iniciativa reafirma el compromiso del Municipio de La Matanza, a través del COEM, en garantizar una respuesta más rápida, efectiva y segura, preparando a las distintas áreas para actuar de manera coordinada y precisa ante cualquier crisis y proteger a todas las vecinas y vecinos.