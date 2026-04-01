Dos líneas de colectivos que circulan por La Matanza cambian sus recorridos

Algunos ramales modificarán su traza de manera temporal, por obras, y otros de manera permanente.

Dos líneas de colectivos que atraviesan el partido de La Matanza y que son muy utilizadas por los matanceros cambiaron sus recorridos.

Algunos de sus ramales modificarán su traza de manera temporal, por obras, y otros de manera permanente.

Se trata de las líneas 172 y 338. En el caso específico de la línea 172, operada por la empresa La Cabaña S.A., que conecta la zona de Atalaya con Liniers y la avenida Acoyte en Caballito (CABA), a partir del lunes 6 de abril se modificará el recorrido entre la terminal y la Ruta Provincial N° 4.

En la siguiente imagen, se especifican las nuevas vías que tomará el 172:

Por su parte, a partir del 25 de marzo el recorrido de la 338 tuvo modificaciones por desvíos debido a obras en la zona que se extenderán por, aproximadamente, 60 días.

Así, se verán afectados los ramales de San Justo/Morón x Ruta 4; Morón x Pasco; Varela x Belgrano y Varela x Centenario.