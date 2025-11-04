Gran caminata por la salud, el bienestar y los lazos comunitarios en Ciudad Evita

Llega la 15° edición de la Caminata por los Derechos, una gran iniciativa donde participa el Gobierno local junto a toda la comunidad, que incluye orientación y acceso a servicios esenciales, postas de salud y talleres gratuitos.

El evento comunitario, abierto y gratuito, se realizará el miércoles 5 de noviembre, bajo el lema Por una vida con derechos, en la intersección de La Quila y El Tiburón, desde las 9:45 horas. Antes de iniciar la caminata, se realizará una entrada en calor, prevista a las 10 horas. En simultáneo, y hasta las 13 horas, en el Playón 4, 5 y 6 se ofrecerán talleres y servicios esenciales de salud e informativos; y también muestras y talleres literarios y creativos para disfrutar en familia y/o con amigos.

De esta iniciativa, participan las Secretarías de Desarrollo Social y Salud Pública, la Dirección General de Escuelas, el Hospital Alberto Balestrini y organizaciones territoriales como La Cachirula y Casa de la Cultura El Hornero. Entre los servicios de Salud Pública, toda la comunidad podrá acceder a testeos de VIH y Sífi lis; vacunación; toma de glucosa y presión; prevención del Dengue; salud bucal; nutrición saludable y punto TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Además, se ofrecerán talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), de Educación Sexual Integral (ESI) y Salud Mental. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social local, brindará asesoramiento e inscripción al Programa Más Vida, destinado a mejorar la nutrición de personas embarazadas y niñas y niños de 0 a 6 años; orientación en trámites de ANSES; entrega de semillas y de recetarios comunitarios, del Programa Huertas Matanceras; punto de información y folletería de salud municipal y provincial, incluyendo orientación en dispositivos de atención para adolescentes.

De esta manera, el Municipio de La Matanza, junto a la comunidad educativa y las familias del distrito, trabaja para fortalecer lazos y colaborar en la generación de espacios que fomenten el encuentro, el cuidado y mejoren el bienestar de las vecinas y vecinos.