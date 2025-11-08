Día del Trabajador y la Trabajadora Municipal con asueto administrativo

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, decretó asueto administrativo para el lunes 10 de noviembre, por el Día del Trabajador y la Trabajadora Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre, medida que alcanzará a todo el personal comunal.

En el decreto 1606/25, el jefe comunal destacó que los servicios esenciales del Gobierno local quedarán garantizados con la cobertura de las guardias correspondientes.

Asimismo, Fernando Espinoza extendió un afectuoso saludo a todas las empleadas y empleados de la gestión local en su día, y ponderó la importante labor diaria que realizan, colaborando con el crecimiento de cada una de las 17 ciudades del distrito.

Por último, destacó la especial labor que realizan en este año tan complejo, con el acompañamiento y la contención hacia toda la comunidad, para favorecer el bienestar de las vecinas y vecinos.