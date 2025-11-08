El Foro Argentino de Educación Internacional se reunió en la UNLaM

Del encuentro participaron representantes de universidades públicas y privadas de todo el país.

La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) fue sede de un nuevo encuentro del Foro Argentino de Educación Internacional (FAEI), que reunió a representantes de universidades públicas y privadas de todo el país. El encuentro, organizado por la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRI), se desarrolló en modalidad híbrida.

En ese marco, el Foro contó con la participación presencial de representantes de las Universidades Nacionales de San Martín, Avellaneda, José C. Paz y Lanús, así como también de la Universidad de Flores, la Universidad Austral y la Fundación Barceló. A ellas se sumaron numerosas universidades públicas y privadas de todo el país que participaron de manera virtual.

El tema central de la jornada fue “Los sistemas de educación superior en África en clave comparada: desafíos y tendencias”, a cargo de Pablo Beneitone, especialista en políticas de educación superior. Su exposición dio lugar a un enriquecedor intercambio de ideas sobre esta y otras temáticas vinculadas a la internacionalización universitaria.

El FAEI, creado a comienzos de 2005, tiene como misión principal compartir experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la educación internacional. Desde su fundación, organiza encuentros periódicos para debatir temas clave y fomentar la colaboración entre instituciones del sistema universitario argentino.

La realización de esta actividad en la UNLaM refuerza el compromiso institucional con la cooperación académica y la promoción de una educación superior de calidad, abierta al mundo.