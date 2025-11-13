Nuevo conversatorio de alto nivel para entrenadores, profesores y deportistas de La Matanza

Llega un nuevo espacio de formación en Ciencias del Deporte y actividad física, con una capacitación gratuita a cargo del reconocido entrenador y preparador físico Horacio Anselmi. Será el martes 2 de diciembre a las 18 horas, en el Polideportivo municipal Alberto Balestrini.

La iniciativa, organizada por el Municipio de La Matanza a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, a cargo de Jorgelina Bertoni -ex Leona y campeona del mundo- requiere inscripción previa. La temática será la Preparación Física que propone espacios de encuentro de alto nivel para fomentar oportunidades de formación, aplicación y adquisición de conocimientos científicos del campo deportivo. Esta capacitación es gratuita y está destinada a entrenadoras y entrenadores, profesoras y profesores, deportistas y al público en general interesado, para mejorar sus entrenamientos y su calidad de vida.



En esta oportunidad, la jornada de formación será un Conversatorio que estará a cargo de Horacio Anselmi, reconocido y prestigioso analista técnico metodológico del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), Coordinador de preparación física del Club Boca Juniors y docente universitario



Durante el encuentro, se desarrollarán temas como, el ordenamiento básico del entrenamiento de personas sedentarias; el entrenamiento para personas con obesidad y prevención de lesiones. Se entregará certificación de participación.