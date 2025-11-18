Con un evento divertido y lleno de color celebramos los derechos de las niñeces y adolescencias en La Matanza

Llega la 13° edición de Plaza por los Derechos de la Niñez donde las chicas, chicos y

jóvenes serán los protagonistas y disfrutarán de producciones artísticas, deportivas y

lúdicas para expresarse, crear y compartir. Se realizará el jueves 20 de noviembre en la

plaza General San Martín de San Justo, de 13 a 17 horas.

La jornada es organizada por la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Secretaría

de Desarrollo Social local, y se realiza como cierre de la campaña «Defender la

niñez es construir patria». El objetivo es visibilizar y poner en valor el trabajo,

acompañamiento y protección de los derechos y las políticas públicas de calidad en

materia de niñez y adolescencia que se construyen con la participación de las

organizaciones sociales y con las niñas, niños, adolescencias y juventudes como

principales y únicos protagonistas.

Plaza por los Derechos de la Niñez contará con espacios deportivos, de literatura

y de juego libre, se pintará un mural colectivo, se entregarán certificados y

reconocimientos y como cierre de esta edición, se realizará un caminata alrededor

de la plaza como expresión colectiva en defensa de los derechos de las niñeces y

adolescencias.

Esta iniciativa forma parte del Sistema Integral de Promoción y Protección de

Derechos de las Niñas, Niños, Jóvenes y Adolescentes, un sistema que opera desde

2008 y que trabaja en todas las localidades del partido para garantizar el ejercicio

pleno de los derechos de las niñeces y adolescencias, de acuerdo a lo establecido

por la Ley Provincial 13.298.