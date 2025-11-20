Comenzaron las inscripciones para los cursos de oficios 2026 de La Matanza

Las capacitaciones se dictarán en los 27 Centros de Formación Laboral que existen en el Municipio e incluyen propuestas como Cocina, Barbería, Operador de Informática y Electricidad, entre otros.

El pasado 3 de noviembre se abrieron las inscripciones para el año 2026 de los cursos de oficios accesibles en los Centros de Formación Profesional y Laboral (CFP/L) del Municipio de La Matanza. Los cursos son unisex y se pueden inscribir personas mayores de 16 años, incluso, que no hayan terminado el secundario, salvo algunas excepciones.

Los espacios están distribuidos en la mayoría de las localidades, como Gregorio de Laferrere, San Justo, Isidro Casanova, Virrey del Pino y Villa Luzuriaga. Allí, se ofrecerán cursos gratuitos y de calidad, con certificación oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

El Municipio de La Matanza, el más poblado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es también el que más Centros de Formación Profesional y Laboral contiene. En rigor, el Distrito posee 27 centros y más de 40 subsedes, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de vecinos.

La oferta académica abarca cursos cortos y diagramados en módulos para que se sumen articuladamente interesados que quieran profundizar, complementar y especializarse en una determinada materia. Al mismo tiempo, se tiene un primer certificado que permite la inserción en el mercado laboral.

Qué cursos hay y cómo inscribirse

Los cursos incluyen opciones como Panadería, Repostería, Cocina para comedores escolares, Instalación y Reparación de Equipos de Climatización, Soldadura, Modelado e Impresión 3D, Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos (Niveles 1 y 2), Manicuría, Cosmetología, Electricidad domiciliaria, Gestión de Emprendimientos Productivos, Marketing Digital y Gestión de Redes sociales, entre otros.

La inscripción se puede realizar de forma presencial en cada una de las sedes y permanecerá abierta hasta completarse el cupo de cada propuesta. La oferta completa se puede conocer en los centros, al ingresar al buscador de la Secretaría de la Producción, Subsecretaría de Formación Profesional del Municipio: https://produccion.lamatanza.gov.ar/formacion.xhtml. Asimismo, para más información, los interesados se pueden comunica también por correo electrónico a subseformacionprofesional@lamatanza.gov.ar o por whatsapp al 11-3702-0882.