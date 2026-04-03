La Matanza acompaña a las juventudes en la inscripción a las Becas Progresar 2026

perativos y asesoría en todas las ciudades, el Gobierno local facilita el acceso al programa educativo de apoyo económico destinado a estudiantes de los niveles primario, secundario y superior.

Que las chicas y chicos de La Matanza puedan estudiar y proyectar un futuro con más oportunidades cuenta con el respaldo fundamental y sostenido del Municipio. Por eso, con el objetivo de derribar barreras administrativas y asegurar que nadie se quede afuera por dificultades en el trámite o falta de información, a través de la Secretaría de Juventudes de La Matanza se desplegaron una serie de acciones territoriales para orientar a las nuevas y nuevos postulantes y a quienes ya venían percibiendo el beneficio.



Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno local, busca que la carga de datos sea correcta y sencilla, brinda apoyo directo para realizar la inscripción paso a paso, resolver errores frecuentes en la carga de datos y gestionar el usuario de «Mi Argentina», requisito indispensable para el trámite. De esta manera, garantiza que el derecho a la educación llegue de manera efectiva a cada rincón de la comunidad.

Es importante que las y los estudiantes tengan en cuenta los plazos de esta primera convocatoria del año:

Progresar Obligatorio (Primaria y Secundaria): Inscripción abierta del 27 de marzo al 24 de abril.

Progresar Superior (Terciarios, Universitarios y Enfermería): Hay tiempo hasta el 30 de abril.

Para ambas líneas, es requisito que el ingreso familiar no supere tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, además de contar con el esquema de vacunación completo y cumplir con la regularidad escolar. En el caso del nivel obligatorio, la edad va de los 16 a los 24 años, mientras que en el superior se extiende hasta los 30 años para alumnos avanzados, y sin límite de edad para la carrera de Enfermería.



Una vez más, las chicas y chicos, y jóvenes del distrito cuentan con un Municipio cercano, que los acompaña y les brinda el apoyo necesario para que, con formación y educación, aumenten sus posibilidades de desarrollo y accedan a mejores oportunidades laborales y académicas.