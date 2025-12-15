Más operativos de prevención en la vía pública con la Guardia Urbana y las fuerzas policiales

La Matanza redobla sus esfuerzos en materia de protección ciudadana mediante el incremento de controles preventivos, con el objetivo de cuidar a la comunidad y prevenir incidentes en los espacios públicos del distrito.

Diferentes procedimientos de seguridad se desarrollan en distintas plazas y zonas de alta concurrencia de La Matanza, en puntos y horarios estratégicos. El Gobierno local articula con las fuerzas de seguridad, a partir de patrullajes frecuentes de la Guardia Urbana junto a efectivos de la Unidad de Policía de Protección Local (UPPL). Estos operativos apuntan a reforzar la prevención en espacios públicos, de recreación y en sectores donde habitualmente actúan los llamados «cuidacoches» o «trapitos», e incluyen controles de alcoholemia.



Los operativos se llevan adelante durante el día y hasta la madrugada, con la participación de la UPPL y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, donde, además, se realizan controles de alcoholemia a conductores.



El objetivo de la implementación y el refuerzo de estos procedimientos es prevenir incidentes en la vía pública y mejorar el ambiente en espacios públicos, evitando también ruidos molestos y desalentando cualquier disturbio.



Estas acciones forman parte del Plan Integral de Seguridad que el Municipio de La Matanza lleva adelante en todo el distrito, el cual incluye también la instalación de alarmas vecinales, más de 5000 cámaras de seguridad 4K, 100 puntos seguros y torres de vigilancia, más de 1200 paradas seguras, el anillo digital con lectoras de patentes, el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal (COM), junto a los COM en vía pública, recientemente instalados, entre otras herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la protección ciudadana.