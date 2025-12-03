Ronda de Negocios bonaerense: “Las empresas de La Matanza se vinculan con las de otros partidos”, destacan

“Hay reuniones de empresas, fabricantes y proveedores para lograr contactos y un mejor acceso de recursos”, subrayó Daniel Dauria, sobre la Ronda de Negocios de la Provincia de Buenos Aires.

Este martes, se realizó la última Ronda de Negocios Multisectorial de la Provincia de Buenos Aires del año. En el Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), más de 170 empresas locales y de otros partidos compartieron encuentros en la búsqueda de contactos de interés y nuevas herramientas.

La propuesta estuvo organizada por la Unión Industrial de Tres de Febrero, en conjunto con su par de La Matanza. El objetivo es promover la sinergia y el encuentro entre firmas de los mismos rubros o similares, en un contexto de fuerte caída de ventas y de productividad de los sectores industrial y empresarial.

En diálogo con El1, el titular del Centro de Comerciantes de San Justo, Daniel Dauria, expresó que “este evento sale de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, con su sede en La Matanza”. “Hay reuniones de empresas, fabricantes y proveedores para lograr contactos y un mejor acceso de recursos”, agregó.

En ese sentido, ponderó la importancia del trabajo conjunto y el acceso a diferentes contactos para paliar el mal momento, por lo que definió la ronda como “muy exitosa”. En esa línea, también, destacó la participación de firmas de otras zonas: “Las empresas de La Matanza se pueden vincular con las de otros partidos”.

La situación comercial

Por otra parte, Dauria habló de la crisis que atraviesan los comerciantes, más allá de La Matanza, ligada, sobre todo, a la falta de poder adquisitivo: “En el sector comercial hay preocupación por los aumentos mensuales, que impactan en el bolsillo del vecino y, en consecuencia, impacta en los comerciantes”.

“Intentamos cerrar el año de forma positiva porque, en enero y febrero, con las vacaciones, la actividad baja considerablemente”, señaló, al tiempo que añadió: “En San Justo, trabajamos con propuestas interesantes, que incluyen ofertas y 2×1. A esto se suma el embellecimiento de la peatonal Arieta”.

Además, remarcó: “Venimos trabajando en lo que es generar un espacio en el que la gente se pueda sentir cómoda y protegida”. “Somos optimistas, más allá de que tuvimos cierres de locales y sabemos que la situación está difícil para todos los sectores”, concluyó, sobre sus expectativas en el cierre del 2025.