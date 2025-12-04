El Gobierno definió por decreto el salario mínimo hasta agosto del 2026: como serán los montos

En la reciente reunión del Consejo del Salario, la CGT propuso un sueldo inicial de 512.000 pesos, que llegaría a 553.000 en abril del 2026, mientras que la CTA Autónoma deslizó un monto de 736.000. Por el lado empresarial, se deslizó una cifra de 326.000 pesos, casi lo establecido.

Este miércoles, a través de la Resolución 9/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que se extenderá hasta agosto del 2026. La decisión, nuevamente, se tomó de forma unilateral ante la falta de acuerdo y el rechazo del sector gremial.

Así, el esquema establecido contempla diez aumentos mensuales consecutivos, que partirán desde los 328.400 pesos fijados para este mes. A su vez, el valor inicial para los trabajadores jornalizados comenzará con 1.642 pesos por hora. Esto incluye a los empleados regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, al personal agrario y a la administración pública nacional.

Estos incrementos se decidieron luego de que fracasara la última reunión del Consejo del Salario, el 26 de noviembre. Esa vez, la CGT propuso un sueldo inicial de 512.000 pesos, que llegaría a 553.000 en abril del 2026, mientras que la CTA Autónoma deslizó un monto de 736.000. Por el lado empresarial, se deslizó una cifra de 326.000 pesos, casi lo establecido.

Cuál será el SMVM en cada mes

Noviembre 2025: 328.400 pesos.

pesos. Diciembre 2025: 334.800 pesos.

pesos. Enero 2026: 341.000 pesos.

pesos. Febrero 2026: 346.800 pesos.

pesos. Marzo 2026: 352.400 pesos.

pesos. Abril 2026: 357.800 pesos.

pesos. Mayo 2026 363.000 pesos.

pesos. Junio 2026: 367.800 pesos.

pesos. Julio 2026: 372.400 pesos.

pesos. Agosto 2026: 376.600 pesos.

Cuál será el valor por hora en cada mes

Noviembre 2025: 1.642 pesos.

pesos. Diciembre 2025: 1.674 pesos.

pesos. Enero 2026: 1.705 pesos.

pesos. Febrero 2026: 1.734 pesos.

pesos. Marzo 2026: 1.762 pesos.

pesos. Abril 2026: 1.789 pesos.

pesos. Mayo 2026 1.815 pesos.

pesos. Junio 2026: 1.839 pesos.

pesos. Julio 2026: 1.862 pesos.

pesos. Agosto 2026: 1.883 pesos.

Qué pasará con las prestaciones

Por otro lado, el decreto también redefine la prestación por desempleo, que se calculará como el 75 por ciento del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de relación laboral. El monto, además, no podrá ser inferior al 50 por ciento del SMVM vigente, ni tampoco superior al cien por ciento.

La decisión unilateral del Gobierno de Javier Milei generó un fuerte rechazo, debido a lo exiguo que es este salario mínimo frente al encarecimiento general de los bienes y servicios. Según el INDEC, en octubre, una persona necesitó 392.815 pesos para no caer en la pobreza, es decir, un número apenas superior al SMVM establecido.